https://sputniknews.com.tr/20240201/hindistan-casusluk-suphesiyle-alikoydugu-guvercini-serbest-birakti-1080277576.html

Hindistan, casusluk şüphesiyle alıkoyduğu güvercini serbest bıraktı

Hindistan, casusluk şüphesiyle alıkoyduğu güvercini serbest bıraktı

Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T17:07+0300

2024-02-01T17:07+0300

2024-02-01T17:07+0300

dünya

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

güvercinlik

casus

kuş

mumbai

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Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/hindistan-myanmar-sinirini-tel-orguyle-kapatiyor-1079866232.html

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

güvercinlik

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hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güvercinlik, casus, kuş, mumbai