https://sputniknews.com.tr/20240201/hindistan-casusluk-suphesiyle-alikoydugu-guvercini-serbest-birakti-1080277576.html
Hindistan, casusluk şüphesiyle alıkoyduğu güvercini serbest bıraktı
Hindistan, casusluk şüphesiyle alıkoyduğu güvercini serbest bıraktı
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T17:07+0300
2024-02-01T17:07+0300
2024-02-01T17:07+0300
dünya
hindistan
çin
çin halk cumhuriyeti
güvercinlik
casus
kuş
mumbai
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Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/hindistan-myanmar-sinirini-tel-orguyle-kapatiyor-1079866232.html
hindistan
çin
çin halk cumhuriyeti
güvercinlik
mumbai
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hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güvercinlik, casus, kuş, mumbai
hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güvercinlik, casus, kuş, mumbai
Hindistan, casusluk şüphesiyle alıkoyduğu güvercini serbest bıraktı
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.
Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.
Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.
8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.