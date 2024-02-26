https://sputniknews.com.tr/20240226/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-lig-sonuncusu-takimla-berabere-kaldi-1081091833.html
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T00:01+0300
2024-02-26T00:01+0300
2024-02-26T00:01+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
lig
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Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-yunanistan-kupasinda-finale-yukseldi-1080975783.html
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fatih terim, panathinaikos, lig
fatih terim, panathinaikos, lig
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.
Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.