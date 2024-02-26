https://sputniknews.com.tr/20240226/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-lig-sonuncusu-takimla-berabere-kaldi-1081091833.html

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T00:01+0300

2024-02-26T00:01+0300

2024-02-26T00:01+0300

spor

fatih terim

panathinaikos

lig

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Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20240221/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-yunanistan-kupasinda-finale-yukseldi-1080975783.html

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