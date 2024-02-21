https://sputniknews.com.tr/20240221/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-yunanistan-kupasinda-finale-yukseldi-1080975783.html
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyerek finale çıktı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T23:25+0300
2024-02-21T23:25+0300
2024-02-21T23:25+0300
spor
panathinaikos
fatih terim
final
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Panathinaikos, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20240131/fatih-terim-elestiri-oklarinin-hedefinde-telaslandi-ve-kendini-kaybetti-1080216995.html
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panathinaikos, fatih terim, final
panathinaikos, fatih terim, final
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyerek finale çıktı.
Panathinaikos, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.
PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.
105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.
Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.