https://sputniknews.com.tr/20240221/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-yunanistan-kupasinda-finale-yukseldi-1080975783.html

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyerek finale çıktı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T23:25+0300

2024-02-21T23:25+0300

2024-02-21T23:25+0300

spor

panathinaikos

fatih terim

final

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Panathinaikos, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.​​​​​​​

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panathinaikos, fatih terim, final