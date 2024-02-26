Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz
16:16 26.02.2024 (güncellendi: 16:24 26.02.2024)
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW149184 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW149184
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor:
"Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz"
Seçim iki yerde kazanılır, birincisi sahadır, insanın olduğu her yerdir, ikincisi sahadır.
Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor
Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur
Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına prim vermeyin
AK Parti'den ayrılıp, bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapanlara izin vermeyin