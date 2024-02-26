Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz

"Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz" "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz"

Seçim iki yerde kazanılır, birincisi sahadır, insanın olduğu her yerdir, ikincisi sahadır. Seçim iki yerde kazanılır, birincisi sahadır, insanın olduğu her yerdir, ikincisi sahadır.

Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor

Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur

Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına prim vermeyin Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına prim vermeyin