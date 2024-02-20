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Bahçeli maden ocağı kazasını değerlendirdi: 'Kazanın her boyutuyla araştırılması arzumuzdur'
Bahçeli maden ocağı kazasını değerlendirdi: 'Kazanın her boyutuyla araştırılması arzumuzdur'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, "Kazanın her boyutuyla araştırılması arzumuzdur" dedi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli konuşmasına Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerle başladı.Bahçeli "9 maden işçimiz toprak altında kaldı. Toprak kaymasından hemen sonra kriz masası kuruldu. Devletimiz gecikmeksizin bütün imkanlarıyla seferber oldu. Bir haftadır çalışmalar fedakarlıkla yürütülmektedir. Kayaçların içindeki altın cevherini siyanürleyip ayrıştıran, kalan siyanürlü atıkların su ile arındırıp tekrar kullanılmasını sağlayan alın terlerinin bereketiyle helal lokmasını arayan işçilerimizin hayata döndürülmesi yegane dilek ve beklentimizdir. Bölgeye inkial eden heyetimiz arama kurtarma faaliyetlerini zaafa uğratmayanbir duyarlılıkla incelemelerini yapmışlar, tespitlerini kayda geçirmişlerdir. MHP olarak sıcak gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Çarşamba günü TBMM'nin devreye girmesini yerinde bulduk ve destekledik. Kazanın her boyutuylşa araştırılması arzumuzdur." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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devlet bahçeli, iliç, maden
devlet bahçeli, iliç, maden

Bahçeli maden ocağı kazasını değerlendirdi: 'Kazanın her boyutuyla araştırılması arzumuzdur'

10:48 20.02.2024 (güncellendi: 10:49 20.02.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Kazanın her boyutuyla araştırılması arzumuzdur" dedi.
MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli konuşmasına Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerle başladı.
Bahçeli "9 maden işçimiz toprak altında kaldı. Toprak kaymasından hemen sonra kriz masası kuruldu. Devletimiz gecikmeksizin bütün imkanlarıyla seferber oldu. Bir haftadır çalışmalar fedakarlıkla yürütülmektedir. Kayaçların içindeki altın cevherini siyanürleyip ayrıştıran, kalan siyanürlü atıkların su ile arındırıp tekrar kullanılmasını sağlayan alın terlerinin bereketiyle helal lokmasını arayan işçilerimizin hayata döndürülmesi yegane dilek ve beklentimizdir. Bölgeye inkial eden heyetimiz arama kurtarma faaliyetlerini zaafa uğratmayanbir duyarlılıkla incelemelerini yapmışlar, tespitlerini kayda geçirmişlerdir. MHP olarak sıcak gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Çarşamba günü TBMM'nin devreye girmesini yerinde bulduk ve destekledik. Kazanın her boyutuylşa araştırılması arzumuzdur." dedi.
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