https://sputniknews.com.tr/20240226/en-son-kongreyi-basmislardi-brezilyada-eski-devlet-baskani-bolsonaronun-destekcileri-sokaga-indi-1081095533.html
En son Kongre'yi basmışlardı: Brezilya’da eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun destekçileri sokağa indi
En son Kongre'yi basmışlardı: Brezilya’da eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun destekçileri sokağa indi
Sputnik Türkiye
Brezilya’da yürütülen darbe girişimi soruşturmasında adı geçen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T09:18+0300
2024-02-26T09:18+0300
2024-02-26T09:22+0300
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Brezilya’da 2022 yılı sonunda darbe girişimi iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen ve pasaportuna el konulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi. Bolsonaro destekçileri, başkent Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda toplanarak, Bolsonaro’ya destek gösterisi düzenledi. Bolsonaro, söz konusu protestoyu 'hukukun üstünlüğü, özgürlük, aileler ve gelecek için barışçıl bir toplantı' olarak nitelendirdi. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Bolsonaro’ya destek sloganları attı. 'Darbe yapmayı planlıyordu' iddiasıBu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022'de Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarını bozmaya yönelik bir kararname taslağı düzenlemek, askeri liderlere bir darbe girişimine katılmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını hapse atmayı planlamakla suçlanmıştı. Bolsonaro'nun destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra 8 Ocak 2023'te askeri darbe çağrısında bulunarak, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'ye baskın düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/brezilyada-bir-albay-gozaltina-alindi-bolsonaro-ile-darbe-planlari-yapmakla-suclaniyor-1080641698.html
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jair bolsonaro, brezilya, darbe, kongre, kongre baskını, sao paulo, luiz inacio lula da silva
jair bolsonaro, brezilya, darbe, kongre, kongre baskını, sao paulo, luiz inacio lula da silva
En son Kongre'yi basmışlardı: Brezilya’da eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun destekçileri sokağa indi
09:18 26.02.2024 (güncellendi: 09:22 26.02.2024)
Brezilya’da yürütülen darbe girişimi soruşturmasında adı geçen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi.
Brezilya’da 2022 yılı sonunda darbe girişimi iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen ve pasaportuna el konulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi.
Bolsonaro destekçileri, başkent Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda toplanarak, Bolsonaro’ya destek gösterisi düzenledi. Bolsonaro, söz konusu protestoyu 'hukukun üstünlüğü, özgürlük, aileler ve gelecek için barışçıl bir toplantı' olarak nitelendirdi. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Bolsonaro’ya destek sloganları attı.
'Darbe yapmayı planlıyordu' iddiası
Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022'de Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarını bozmaya yönelik bir kararname taslağı düzenlemek, askeri liderlere bir darbe girişimine katılmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını hapse atmayı planlamakla suçlanmıştı. Bolsonaro'nun destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra 8 Ocak 2023'te askeri darbe çağrısında bulunarak, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'ye baskın düzenlemişti.