https://sputniknews.com.tr/20240212/brezilyada-bir-albay-gozaltina-alindi-bolsonaro-ile-darbe-planlari-yapmakla-suclaniyor-1080641698.html

Brezilya'da bir albay gözaltına alındı: Bolsonaro ile darbe planları yapmakla suçlanıyor

Brezilya'da bir albay gözaltına alındı: Bolsonaro ile darbe planları yapmakla suçlanıyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine 'darbe' iddiasıyla bir albay gözaltına alındı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T10:02+0300

2024-02-12T10:02+0300

2024-02-12T10:02+0300

dünya

jair bolsonaro

lula da silva

albay

darbe

darbe girişimi

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Ulusal basında çıkan habere göre, darbe soruşturması kapsamında, savcılığın talimatı üzerine Albay Bernardo Correa Neto, ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.Albay Neto, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ekibi ile işbirliği yaparak, Lula da Silva hükümetine darbe planları yapmakla suçlanıyor.Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi 9 Şubat'ta gözaltına almıştı.Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine 'darbe girişiminde' bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirilmişti.Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240212/tunusta-devlet-guvenligine-karsi-komplo-sucundan-hapise-atilan-siyasiler-aclik-grevi-baslatti-1080641423.html

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jair bolsonaro, lula da silva, albay, darbe, darbe girişimi