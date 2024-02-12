https://sputniknews.com.tr/20240212/brezilyada-bir-albay-gozaltina-alindi-bolsonaro-ile-darbe-planlari-yapmakla-suclaniyor-1080641698.html
Brezilya'da bir albay gözaltına alındı: Bolsonaro ile darbe planları yapmakla suçlanıyor
Brezilya'da bir albay gözaltına alındı: Bolsonaro ile darbe planları yapmakla suçlanıyor
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine 'darbe' iddiasıyla bir albay gözaltına alındı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:02+0300
2024-02-12T10:02+0300
2024-02-12T10:02+0300
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albay
darbe
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Ulusal basında çıkan habere göre, darbe soruşturması kapsamında, savcılığın talimatı üzerine Albay Bernardo Correa Neto, ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.Albay Neto, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ekibi ile işbirliği yaparak, Lula da Silva hükümetine darbe planları yapmakla suçlanıyor.Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi 9 Şubat'ta gözaltına almıştı.Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine 'darbe girişiminde' bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirilmişti.Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/tunusta-devlet-guvenligine-karsi-komplo-sucundan-hapise-atilan-siyasiler-aclik-grevi-baslatti-1080641423.html
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jair bolsonaro, lula da silva, albay, darbe, darbe girişimi
jair bolsonaro, lula da silva, albay, darbe, darbe girişimi
Brezilya'da bir albay gözaltına alındı: Bolsonaro ile darbe planları yapmakla suçlanıyor
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine 'darbe' iddiasıyla bir albay gözaltına alındı.
Ulusal basında çıkan habere göre, darbe soruşturması kapsamında, savcılığın talimatı üzerine Albay Bernardo Correa Neto, ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.
Albay Neto, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ekibi ile işbirliği yaparak, Lula da Silva hükümetine darbe planları yapmakla suçlanıyor.
Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi 9 Şubat'ta gözaltına almıştı.
Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine 'darbe girişiminde' bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirilmişti.
Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istemişti.