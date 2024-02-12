https://sputniknews.com.tr/20240212/tunusta-devlet-guvenligine-karsi-komplo-sucundan-hapise-atilan-siyasiler-aclik-grevi-baslatti-1080641423.html

Tunus’ta 'devlet güvenliğine karşı komplo' suçundan hapise atılan siyasiler açlık grevi başlattı

Tunus’ta 'devlet güvenliğine karşı komplo' suçundan hapise atılan siyasiler açlık grevi başlattı

Tunus’ta geçen yıl şubat ayında güvenlik güçlerince başlatılan gözaltı operasyonlarının ardından tutuklanarak cezaevine atılan siyasilerden 6’sının yarından... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T09:55+0300

2024-02-12T09:55+0300

2024-02-12T09:55+0300

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tunus

açlık grevi

siyasi

tutuklu

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Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak iddiasıyla tutuklananların yakınları tarafından oluşturulan Mahkum Aileleri Koordinasyonu, açlık grevine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' suçundan tutuklu yargılanan 6 siyasi mahkumun, yapılan baskıların durdurulması, hak ve özgürlüklerinin iadesi için pazartesi gününden itibaren açlık grevine başlayacağı belirtildi.Haksız yere tutuklandıkları vurgulanan açıklamada, açlık grevine girecek siyasilerin ismi şu şekilde açıklandı: Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Umut Partisi lideri Rida Bilhac.Devlet güvenliğine karşı komplo soruşturmasında onlarca kişi tutuklandıÜlkede 'muhalefeti sindirmeyi amaçladığı' iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle halkı iç savaşa yönlendirmek' suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklama kararı verilmişti.

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