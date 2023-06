https://sputniknews.com.tr/20230602/tunus-cumhurbaskanindan-hukumete-zenginlere-ek-vergi-getirilmesi-cagrisi-1071950794.html

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete, zenginlere ek vergi getirilmesi çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete, zenginlere ek vergi getirilmesi çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı gıda maddeleri üzerindeki sübvansiyonun kaldırılması yerine zenginlere ek vergi getirilmesi çağrısında bulundu. 02.06.2023

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayı'nda Başbakan Necla Buden'i kabul etti.Görüşmede, genelde hükümetin çalışmaları özelde ise mali dengeler ele alındı.Adalete dayalı yeni yöntemler benimseyerek istenen dengenin sağlanması gerektiğini kaydeden Said, "sübvansiyonları kaldırmak yerine zenginlere ek vergiler getirilebileceğini" kaydetti.Tunus’ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttıTunus’ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.Resmi rakamlara göre mayıs ayında enflasyon yaklaşık yüzde 10,01'e ulaşırken, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 15,2 olan işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16.1'e yükseldi.Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

