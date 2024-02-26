https://sputniknews.com.tr/20240226/elazigda-maden-ocaginda-gocuk-toprak-altind-akalan-isciler-var-1081099475.html

Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiler var

Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiler var

Sputnik Türkiye

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişi... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T11:17+0300

2024-02-26T11:17+0300

2024-02-26T11:40+0300

türkiye

elazığ

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maden

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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.TELE1’e konuşan Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, çalışmanın kör bir noktada olduğunu söyleyerek “İlk yardım ekipleri ulaşım sağladı. 2 yada 3 kişi toprak altında. Kör noktalarda olan bir çalışma. Göçük krom ocağında meydan geldi” ifadelerini kullandı.Olayla ilgili konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Göçük altından bir işçimiz kurtarıldı, 3 işçi için çalışma sürüyor. Ekiplerimiz olay mahalinde. Burası krom madeni ocağı" dedi.AFAD'tan açıklama: 1 kişi çıkarıldıArama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisinin kurtarıldığını duyuran AFAD iu paylaşımda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240226/mitten-operasyon-cudi-kod-adli-huda-el-tuma-baris-yakalandi-1081098893.html

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elazığ, göçük, maden, işçi, afad, arama, arama kurtarma