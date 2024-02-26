https://sputniknews.com.tr/20240226/elazigda-maden-ocaginda-gocuk-toprak-altind-akalan-isciler-var-1081099475.html
Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiler var
Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiler var
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişi... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T11:17+0300
2024-02-26T11:17+0300
2024-02-26T11:40+0300
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göçük
maden
işçi
afad
arama
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.TELE1’e konuşan Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, çalışmanın kör bir noktada olduğunu söyleyerek “İlk yardım ekipleri ulaşım sağladı. 2 yada 3 kişi toprak altında. Kör noktalarda olan bir çalışma. Göçük krom ocağında meydan geldi” ifadelerini kullandı.Olayla ilgili konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Göçük altından bir işçimiz kurtarıldı, 3 işçi için çalışma sürüyor. Ekiplerimiz olay mahalinde. Burası krom madeni ocağı" dedi.AFAD'tan açıklama: 1 kişi çıkarıldıArama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisinin kurtarıldığını duyuran AFAD iu paylaşımda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240226/mitten-operasyon-cudi-kod-adli-huda-el-tuma-baris-yakalandi-1081098893.html
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elazığ, göçük, maden, işçi, afad, arama, arama kurtarma
elazığ, göçük, maden, işçi, afad, arama, arama kurtarma
Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiler var
11:17 26.02.2024 (güncellendi: 11:40 26.02.2024)
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Göçük yaşanan maden ocağında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
TELE1’e konuşan Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, çalışmanın kör bir noktada olduğunu söyleyerek “İlk yardım ekipleri ulaşım sağladı. 2 yada 3 kişi toprak altında. Kör noktalarda olan bir çalışma. Göçük krom ocağında meydan geldi” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Göçük altından bir işçimiz kurtarıldı, 3 işçi için çalışma sürüyor. Ekiplerimiz olay mahalinde. Burası krom madeni ocağı" dedi.
AFAD'tan açıklama: 1 kişi çıkarıldı
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisinin kurtarıldığını duyuran AFAD iu paylaşımda bulundu: