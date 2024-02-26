Erdoğan'dan Putin görüşmesi sonrası açıklama: 'İlişkilerin devamından yana memnuniyetini ifade etti'

Devlet Bey her zamanki nezaketini gösterdi ve çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında kendine has estetiği olan, onu görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. her zamanki nezaketini gösterdi ve çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında kendine has estetiği olan, onu görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler.

Yeniden Refah Partisi tavrını biliyorsunuz. Cumhur İttifakı ile genel seçimdeki durumdan kopmuş durumda. Yeniden Refah Partisi tavrını biliyorsunuz. Cumhur İttifakı ile genel seçimdeki durumdan kopmuş durumda.

Rusya Ukrayna olayı var, bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak olan liderler orada bu konularda kararlı şekilde duracaklar. olayı var, bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak olan liderler orada bu konularda kararlı şekilde duracaklar.

(Putin ile telefon görüşmesi) Şu anda kısa bir zaman içinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair ifade kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumundan memnuniyetini ısrarla söyledi. Aramızdaki ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti. ile telefon görüşmesi) Şu anda kısa bir zaman içinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair ifade kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumundan memnuniyetini ısrarla söyledi. Aramızdaki ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti.

Bizim şu andaki planımız, programımız, F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz