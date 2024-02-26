https://sputniknews.com.tr/20240226/chpden-abd-ve-ab-raporu-turkiyeye-yonelik-tehditlere-vurgu-yapildi-1081111347.html

CHP'den ABD ve AB raporu: Türkiye'ye yönelik tehditlere vurgu yapıldı

CHP'den ABD ve AB raporu: Türkiye'ye yönelik tehditlere vurgu yapıldı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan, CHP'nin MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerine gönderilen haftalık raporda ABD ve AB'nin... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T15:39+0300

2024-02-26T15:39+0300

2024-02-26T15:48+0300

türkiye

erdoğan toprak

cumhuriyet halk partisi (chp)

abd

ab

ab

rusya

ukrayna

rapor

belge

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101860/33/1018603317_0:69:1332:818_1920x0_80_0_0_a869f26a2c5a19fb3688f764350742f2.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın imzası ile CHP Parti Meclisi üyeleri, Genel başkan Yardımcıları ve milletvekilleri için haftalık olarak hazırlanan raporda ABD ve AB’nin Türkiye’ye başta olmak üzere Rusya ile ticari ilişkiler kuran ülkelere yönelik uygulana yaptırım tehditlerine yer verildi.‘ABD’den sonra AB de tehdit ediyor’Erdoğan Toprak tarafından hazırlana raporda şu ifadeler yer verildi:‘ABD ve AB gerilimler getirebilir’Raporda Türkiye'nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerinin gelişiminde ABD ve AB tarafından Rusya'ya destek olarak görüldüğü vurgusu yapılarak “Dış ticaretinin en büyük kısmını AB ile gerçekleştiren Türkiye açısından, AB’nin yeni yaptırım kapsamına Türkiye’deki bazı şirketleri ve iş insanlarını alması, sıkıntılara yol açabilir. Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerini hızla geliştirirken, bu ticaretin dolaylı şekilde Rusya’ya yönelik yasaklı malları kapsadığı iddiaları ABD’den sonra AB’nin de benimsediği bir yaklaşıma dönüştü. ABD’den sonra AB’nin de Türkiye’yi Rusya yaptırımları kapsamına alması, siyasi ve ekonomik açıdan önümüzdeki süreçte yeni gerilimleri ve parasal kayıpları beraberinde getirebilir” değerlendirmesi yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240225/chp-genel-baskani-ozel-sosyalist-enternasyonal-baskan-yardimcisi-secildi-1081080677.html

türkiye

ab

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

erdoğan toprak, cumhuriyet halk partisi (chp), abd, ab, ab, rusya, ukrayna, rapor, belge