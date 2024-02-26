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CHP'den ABD ve AB raporu: Türkiye'ye yönelik tehditlere vurgu yapıldı
CHP'den ABD ve AB raporu: Türkiye'ye yönelik tehditlere vurgu yapıldı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan, CHP'nin MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerine gönderilen haftalık raporda ABD ve AB'nin... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T15:39+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın imzası ile CHP Parti Meclisi üyeleri, Genel başkan Yardımcıları ve milletvekilleri için haftalık olarak hazırlanan raporda ABD ve AB’nin Türkiye’ye başta olmak üzere Rusya ile ticari ilişkiler kuran ülkelere yönelik uygulana yaptırım tehditlerine yer verildi.‘ABD’den sonra AB de tehdit ediyor’Erdoğan Toprak tarafından hazırlana raporda şu ifadeler yer verildi:‘ABD ve AB gerilimler getirebilir’Raporda Türkiye'nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerinin gelişiminde ABD ve AB tarafından Rusya'ya destek olarak görüldüğü vurgusu yapılarak “Dış ticaretinin en büyük kısmını AB ile gerçekleştiren Türkiye açısından, AB’nin yeni yaptırım kapsamına Türkiye’deki bazı şirketleri ve iş insanlarını alması, sıkıntılara yol açabilir. Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerini hızla geliştirirken, bu ticaretin dolaylı şekilde Rusya’ya yönelik yasaklı malları kapsadığı iddiaları ABD’den sonra AB’nin de benimsediği bir yaklaşıma dönüştü. ABD’den sonra AB’nin de Türkiye’yi Rusya yaptırımları kapsamına alması, siyasi ve ekonomik açıdan önümüzdeki süreçte yeni gerilimleri ve parasal kayıpları beraberinde getirebilir” değerlendirmesi yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/chp-genel-baskani-ozel-sosyalist-enternasyonal-baskan-yardimcisi-secildi-1081080677.html
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erdoğan toprak, cumhuriyet halk partisi (chp), abd, ab, ab, rusya, ukrayna, rapor, belge
erdoğan toprak, cumhuriyet halk partisi (chp), abd, ab, ab, rusya, ukrayna, rapor, belge

CHP'den ABD ve AB raporu: Türkiye'ye yönelik tehditlere vurgu yapıldı

15:39 26.02.2024 (güncellendi: 15:48 26.02.2024)
CHP Ankara Genel Merkezi
CHP Ankara Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan, CHP'nin MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerine gönderilen haftalık raporda ABD ve AB'nin yaptırım tehditlerine vurgu yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın imzası ile CHP Parti Meclisi üyeleri, Genel başkan Yardımcıları ve milletvekilleri için haftalık olarak hazırlanan raporda ABD ve AB’nin Türkiye’ye başta olmak üzere Rusya ile ticari ilişkiler kuran ülkelere yönelik uygulana yaptırım tehditlerine yer verildi.

‘ABD’den sonra AB de tehdit ediyor’

Erdoğan Toprak tarafından hazırlana raporda şu ifadeler yer verildi:
“Rusya ile özellikle Ukrayna savaşı sonrası ticari ilişkilerini daha da geliştiren ve yaptırımların aşılmasına dolaylı destek veren Çin şirketleri yaptırım listesine alınmıştır. Çin yönetimi, bu yaptırımlara karşı tepki göstererek karşı adımlar atacağını ilan etmişti. Şimdi ikinci kez Çin’in AB yaptırımları kapsamına alınması küresel ekonomi ve diplomaside gerginliklere neden olabilir. O yüzden de AB yaptırımlarının nihai aşamada bazı değişikliklere uğraması söz konusu olabilir. Ayrıca BAE, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan, Azerbaycan, Sırbistan da AB’nin yeni yaptırım listesine dahil edilen ülkeler. Türkiye açısından ise son dönemde ABD’nin yakın takibe aldığı Türk şirketleri, Türk limanları, Türk bankacılık sistemi şimdi de AB’nin gözetim ve denetiminde olası yaptırımlarla tehdit ediliyor.”

‘ABD ve AB gerilimler getirebilir’

Raporda Türkiye'nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerinin gelişiminde ABD ve AB tarafından Rusya'ya destek olarak görüldüğü vurgusu yapılarak “Dış ticaretinin en büyük kısmını AB ile gerçekleştiren Türkiye açısından, AB’nin yeni yaptırım kapsamına Türkiye’deki bazı şirketleri ve iş insanlarını alması, sıkıntılara yol açabilir. Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerini hızla geliştirirken, bu ticaretin dolaylı şekilde Rusya’ya yönelik yasaklı malları kapsadığı iddiaları ABD’den sonra AB’nin de benimsediği bir yaklaşıma dönüştü. ABD’den sonra AB’nin de Türkiye’yi Rusya yaptırımları kapsamına alması, siyasi ve ekonomik açıdan önümüzdeki süreçte yeni gerilimleri ve parasal kayıpları beraberinde getirebilir” değerlendirmesi yapıldı.
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