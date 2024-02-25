CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı seçildi

"Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak. Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor.

Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum."