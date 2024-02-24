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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Başvurusunda geç kalan belediye başkanı başka partiden aday olmuştu: Seçim Kurulu reddetti
Başvurusunda geç kalan belediye başkanı başka partiden aday olmuştu: Seçim Kurulu reddetti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin'in başvurusunun geç yapılması ve CHP'den aday... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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seçim yasası
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP geçtiğimiz seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı Saruhanlı'da seçime katılamayacak.Başkan adayı ve meclis adayı listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'den sonra ilçe seçim kuruluna teslim etmek isteyen CHP'nin başvurusu kabul edilmedi ve yaptıkları itiraz da reddedildi. Bunun üzerinde sabah erken saatlerden itibaren Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, saatler sonra açıklama yaparak seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Daha sonrasında gelen itirazlar üzerine ilçe seçim kurulu itirazları değerlendirmek için toplandı. İtirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, başvurusunda geç kalan Zeki Bilgin’in başka bir partiden aday olamayacağına hükmetti.Seçim kurulu nedenini açıkladı İlçe seçim kurulu kararında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240224/bagcilar-gelecek-partisinin-ilce-yonetiminin-tamami-istifa-ederek-ak-partiye-katildi-1081061784.html
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31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, manisa, özgür özel, chp, saadet partisi, seçim, seçim yasası

Başvurusunda geç kalan belediye başkanı başka partiden aday olmuştu: Seçim Kurulu reddetti

17:38 24.02.2024
© AAYerel seçim
Yerel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin'in başvurusunun geç yapılması ve CHP'den aday gösterilememesi nedeniyle Saadet Partisi’nden aday olmak için yaptığı başvuru yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP geçtiğimiz seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı Saruhanlı'da seçime katılamayacak.
Başkan adayı ve meclis adayı listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'den sonra ilçe seçim kuruluna teslim etmek isteyen CHP'nin başvurusu kabul edilmedi ve yaptıkları itiraz da reddedildi. Bunun üzerinde sabah erken saatlerden itibaren Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, saatler sonra açıklama yaparak seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Daha sonrasında gelen itirazlar üzerine ilçe seçim kurulu itirazları değerlendirmek için toplandı. İtirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, başvurusunda geç kalan Zeki Bilgin’in başka bir partiden aday olamayacağına hükmetti.

Seçim kurulu nedenini açıkladı

İlçe seçim kurulu kararında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda, her ne kadar adı geçen ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; itirazın kabulüne, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olamayacağına karar vermek gerekmiş.

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olamayacağına, karardan bir suretin itiraz edene tebliğine, karardan bir suretin Saadet Partisine ve ilgili adaya tebliğine, yapılan itiraz üzerine husule gelen eksikliğin tamamlanmasının Saadet Partisi Saruhanlı İlçe Başkanlığından istenilmesine, ayrıca aday olamayacağına karar verilen Zeki Bilgin'e ilişkin olarak en geç 26 Şubat 2024 Pazartesi günü il seçim kuruluna itiraz edilebileceğinin bildirilmesine, dair 24.02.2024 tarihinde, iki gün içinde il seçim kuruluna itirazı kabil, Kurulumuzun Cumhuriyet Halk Partili üyesinin karşı oyu ve Kurulumuzun İyi Partili üyesinin çekimser oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi”

Gelecek Partisi Bağcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Bağcılar Gelecek Partisi'nin ilçe yönetiminin tamamı istifa ederek AK Parti'ye katıldı
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