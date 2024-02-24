Başvurusunda geç kalan belediye başkanı başka partiden aday olmuştu: Seçim Kurulu reddetti

“Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda, her ne kadar adı geçen ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; itirazın kabulüne, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olamayacağına karar vermek gerekmiş.

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olamayacağına, karardan bir suretin itiraz edene tebliğine, karardan bir suretin Saadet Partisine ve ilgili adaya tebliğine, yapılan itiraz üzerine husule gelen eksikliğin tamamlanmasının Saadet Partisi Saruhanlı İlçe Başkanlığından istenilmesine, ayrıca aday olamayacağına karar verilen Zeki Bilgin'e ilişkin olarak en geç 26 Şubat 2024 Pazartesi günü il seçim kuruluna itiraz edilebileceğinin bildirilmesine, dair 24.02.2024 tarihinde, iki gün içinde il seçim kuruluna itirazı kabil, Kurulumuzun Cumhuriyet Halk Partili üyesinin karşı oyu ve Kurulumuzun İyi Partili üyesinin çekimser oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi”