https://sputniknews.com.tr/20240224/bagcilar-gelecek-partisinin-ilce-yonetiminin-tamami-istifa-ederek-ak-partiye-katildi-1081061784.html

Bağcılar Gelecek Partisi'nin ilçe yönetiminin tamamı istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Bağcılar Gelecek Partisi'nin ilçe yönetiminin tamamı istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Sputnik Türkiye

Bağcılar’da 50 kişi Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katıldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T17:17+0300

2024-02-24T17:17+0300

2024-02-24T17:17+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

gelecek partisi

ahmet davutoğlu

ak parti

bağcılar

recep tayyip erdoğan

yerel seçim

istanbul

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Seçimlere 35 gün kala Bağcılar’da Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı’nda toplu istifa yaşandı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı aldı.AK Parti’yi tercih eden 50 kişi için Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe teşkilatı mensupları da katıldı.'Mücadelemize güç kattınız'AK Parti’ye yeni katılanlara teşekkürlerini ileten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’umuzun geleceği için Türkiye’mizin geleceği için omuz omuza mücadelemize güç kattınız. Enerji kattınız. Hele seçim atmosferinde Bağcılar’ın yüzde 70 rekoruna büyük bir destek olacaksınız. Sizi hem tebrik ediyor hem de durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ak-partili-celik-6li-masayi-olusturanlarin-milletten-ozur-borcu-var-1081060610.html

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gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ak parti, bağcılar, recep tayyip erdoğan, yerel seçim, istanbul