https://sputniknews.com.tr/20240224/bagcilar-gelecek-partisinin-ilce-yonetiminin-tamami-istifa-ederek-ak-partiye-katildi-1081061784.html
Bağcılar Gelecek Partisi'nin ilçe yönetiminin tamamı istifa ederek AK Parti'ye katıldı
Bağcılar Gelecek Partisi'nin ilçe yönetiminin tamamı istifa ederek AK Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Bağcılar’da 50 kişi Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katıldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T17:17+0300
2024-02-24T17:17+0300
2024-02-24T17:17+0300
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Seçimlere 35 gün kala Bağcılar’da Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı’nda toplu istifa yaşandı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı aldı.AK Parti’yi tercih eden 50 kişi için Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe teşkilatı mensupları da katıldı.'Mücadelemize güç kattınız'AK Parti’ye yeni katılanlara teşekkürlerini ileten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’umuzun geleceği için Türkiye’mizin geleceği için omuz omuza mücadelemize güç kattınız. Enerji kattınız. Hele seçim atmosferinde Bağcılar’ın yüzde 70 rekoruna büyük bir destek olacaksınız. Sizi hem tebrik ediyor hem de durmak yok yola devam diyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ak-partili-celik-6li-masayi-olusturanlarin-milletten-ozur-borcu-var-1081060610.html
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gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ak parti, bağcılar, recep tayyip erdoğan, yerel seçim, istanbul
gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ak parti, bağcılar, recep tayyip erdoğan, yerel seçim, istanbul
Bağcılar Gelecek Partisi'nin ilçe yönetiminin tamamı istifa ederek AK Parti'ye katıldı
Bağcılar’da 50 kişi Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katıldı.
Seçimlere 35 gün kala Bağcılar’da Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı’nda toplu istifa yaşandı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı aldı.
AK Parti’yi tercih eden 50 kişi için Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe teşkilatı mensupları da katıldı.
'Mücadelemize güç kattınız'
AK Parti’ye yeni katılanlara teşekkürlerini ileten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul’umuzun geleceği için Türkiye’mizin geleceği için omuz omuza mücadelemize güç kattınız. Enerji kattınız. Hele seçim atmosferinde Bağcılar’ın yüzde 70 rekoruna büyük bir destek olacaksınız. Sizi hem tebrik ediyor hem de durmak yok yola devam diyoruz” dedi.