https://sputniknews.com.tr/20240226/belarusta-parlamentonun-alt-kanadinin-tum-milletvekilleri-secildi-1081114639.html
Belarus’ta parlamentonun alt kanadının tüm milletvekilleri seçildi
Belarus’ta parlamentonun alt kanadının tüm milletvekilleri seçildi
Sputnik Türkiye
Parlamentonun alt kanadı ve yerel meclis seçimleri için sandık başına giden Belarus halkının dün yapılan oylamada Temsilciler Meclisi’nin 110 milletvekilini... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T17:25+0300
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Belarus Merkez Seçim Komisyonu başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısında Belarus halkının dün yapılan oylamada Belarus parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 110 milletvekilini seçtiğini söyledi.Karpenko, kazanan adaylar arasında Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı İgor Sergeyenko, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı İrina Kosteviç, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Anatoliy Bulavko, Belarus Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Orda, ‘Beyaz Rusya’ partisi lideri Oleg Romanov, Belarus’un Rusya Büyükelçiliği’nin Danışmanı Aleksandr Şpakovskiy, Belaruslu atlet Anastasiya Mironçik-İvanova, Devlet Başkanı Yardımcısı ve Minsk Müfettişi Aleksandr Barsukov, Başsavcılık Medya ve Editoryal Faaliyetler Etkileşim Departmanı Başkanı Anjelika Kurçak gibi isimleri saydı.Karpenko’ya göre listede ayrıca şubat ayında AB’nin yaptırım listesine dahil edilen Belarus Kızılhaçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov ta yer aldı. Daha önce Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, yaz aylarında Donbass'ı ziyaret ederek daha önce tedavi için Belarus’a gelen çocuklara insani yardım götüren genel sekreterin görevden alınması talimatına uyulmadığı gerekçesi ile Belarus Kızılhaçı’nın üyeliğini askıya almıştı.Belarus halkı dün aynı gün içinde hem parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, hem de yerel meclis seçimleri için sandık başına gitti. Yapılan oylama ile 12 bin 514 yerel meclis milletvekili ve 110 parlamento milletvekili 5 yıllık süre ile göreve seçilmiş oldu.Seçimlere katılım oranı yüzde 73.09 olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240226/lukasenkodan-erdogana-dogum-gunu-mesaji-1081098590.html
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belarus, seçim, parlamento, rusya, birlik devleti anlaşması
belarus, seçim, parlamento, rusya, birlik devleti anlaşması
Belarus’ta parlamentonun alt kanadının tüm milletvekilleri seçildi
Parlamentonun alt kanadı ve yerel meclis seçimleri için sandık başına giden Belarus halkının dün yapılan oylamada Temsilciler Meclisi’nin 110 milletvekilini seçtiği bildirildi.
Belarus Merkez Seçim Komisyonu başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısında Belarus halkının dün yapılan oylamada Belarus parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 110 milletvekilini seçtiğini söyledi.
Karpenko, kazanan adaylar arasında Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı İgor Sergeyenko, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı İrina Kosteviç, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Anatoliy Bulavko, Belarus Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Orda, ‘Beyaz Rusya’ partisi lideri Oleg Romanov, Belarus’un Rusya Büyükelçiliği’nin Danışmanı Aleksandr Şpakovskiy, Belaruslu atlet Anastasiya Mironçik-İvanova, Devlet Başkanı Yardımcısı ve Minsk Müfettişi Aleksandr Barsukov, Başsavcılık Medya ve Editoryal Faaliyetler Etkileşim Departmanı Başkanı Anjelika Kurçak gibi isimleri saydı.
Karpenko’ya göre listede ayrıca şubat ayında AB’nin yaptırım listesine dahil edilen Belarus Kızılhaçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov ta yer aldı.
Daha önce Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, yaz aylarında Donbass'ı ziyaret ederek daha önce tedavi için Belarus’a gelen çocuklara insani yardım götüren genel sekreterin görevden alınması talimatına uyulmadığı gerekçesi ile Belarus Kızılhaçı’nın üyeliğini askıya almıştı.
Belarus halkı dün aynı gün içinde hem parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, hem de yerel meclis seçimleri için sandık başına gitti. Yapılan oylama ile 12 bin 514 yerel meclis milletvekili ve 110 parlamento milletvekili 5 yıllık süre ile göreve seçilmiş oldu.
Seçimlere katılım oranı yüzde 73.09 olarak gerçekleşti.