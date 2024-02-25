https://sputniknews.com.tr/20240225/zaharova-ukrayna-tahilinin-yok-edilmesinden-bati-sorumludur-1081091723.html
Zaharova: Ukrayna tahılının yok edilmesinden Batı sorumludur
Zaharova: Ukrayna tahılının yok edilmesinden Batı sorumludur
Sputnik Türkiye
Polonya’da Ukrayna tahılı ile ilgili olayları yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington’un bu konuda Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T23:52+0300
2024-02-25T23:52+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın diğer ülkelere transit olarak gönderdiği 160 ton tahılın Polonya’da imha edildiğini söyleyen Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov’un sözlerini yorumladı.Zaharova, Washington’un bu konuda Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarına rağmen küresel gıda güvenliğinin yok edilmesinden asıl Batı'nın sorumlu olduğunu ifade ettiRus diplomat, “Belki de Washington, Varşova’nın NATO’da olduğunu göz önünde tutarak gıda güvenliğinden, Rusya’nın hayali sorumluluğundan ve Batı’nın bu konudaki sözde kurtarıcı rolünden bahsetmeyi bırakacak? Borsalardaki spekülasyonlardan toprakların İngiliz mermileriyle seyreltilmiş uranyumla kirlenmesine, Ukrayna topraklarında GDO’ların yaygın kullanımından tahıl kargolarının imhasına kadar dünya gıda güvenliğini her şekilde yok eden asıl Batı’dır” vurgusunu yaptı.Daha önce Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, X platformundaki hesabından fotoğraflar paylaşarak Polonya’da protestocuların diğer ülkelere transit olarak nakledilen 160 ton Ukrayna tahılını raylara döktüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/zelenskiy-ukrayna-daha-fazla-toprak-kaybina-ugrayabilir-1081091119.html
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rusya, ukrayna, muhammed zahar alşurgat
Zaharova: Ukrayna tahılının yok edilmesinden Batı sorumludur
Polonya’da Ukrayna tahılı ile ilgili olayları yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington’un bu konuda Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarına rağmen küresel gıda güvenliğinin yok edilmesinden asıl Batı'nın sorumlu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın diğer ülkelere transit olarak gönderdiği 160 ton tahılın Polonya’da imha edildiğini söyleyen Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov’un sözlerini yorumladı.
Zaharova, Washington’un bu konuda Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarına rağmen küresel gıda güvenliğinin yok edilmesinden asıl Batı'nın sorumlu olduğunu ifade etti
Rus diplomat, “Belki de Washington, Varşova’nın NATO’da olduğunu göz önünde tutarak gıda güvenliğinden, Rusya’nın hayali sorumluluğundan ve Batı’nın bu konudaki sözde kurtarıcı rolünden bahsetmeyi bırakacak? Borsalardaki spekülasyonlardan toprakların İngiliz mermileriyle seyreltilmiş uranyumla kirlenmesine, Ukrayna topraklarında GDO’ların yaygın kullanımından tahıl kargolarının imhasına kadar dünya gıda güvenliğini her şekilde yok eden asıl Batı’dır” vurgusunu yaptı.
Daha önce Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, X platformundaki hesabından fotoğraflar paylaşarak Polonya’da protestocuların diğer ülkelere transit olarak nakledilen 160 ton Ukrayna tahılını raylara döktüğünü açıklamıştı.