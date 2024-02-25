https://sputniknews.com.tr/20240225/zaharova-ukrayna-tahilinin-yok-edilmesinden-bati-sorumludur-1081091723.html

Zaharova: Ukrayna tahılının yok edilmesinden Batı sorumludur

Zaharova: Ukrayna tahılının yok edilmesinden Batı sorumludur

Sputnik Türkiye

Polonya’da Ukrayna tahılı ile ilgili olayları yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington’un bu konuda Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T23:52+0300

2024-02-25T23:52+0300

2024-02-25T23:52+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

muhammed zahar alşurgat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın diğer ülkelere transit olarak gönderdiği 160 ton tahılın Polonya’da imha edildiğini söyleyen Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov’un sözlerini yorumladı.Zaharova, Washington’un bu konuda Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarına rağmen küresel gıda güvenliğinin yok edilmesinden asıl Batı'nın sorumlu olduğunu ifade ettiRus diplomat, “Belki de Washington, Varşova’nın NATO’da olduğunu göz önünde tutarak gıda güvenliğinden, Rusya’nın hayali sorumluluğundan ve Batı’nın bu konudaki sözde kurtarıcı rolünden bahsetmeyi bırakacak? Borsalardaki spekülasyonlardan toprakların İngiliz mermileriyle seyreltilmiş uranyumla kirlenmesine, Ukrayna topraklarında GDO’ların yaygın kullanımından tahıl kargolarının imhasına kadar dünya gıda güvenliğini her şekilde yok eden asıl Batı’dır” vurgusunu yaptı.Daha önce Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, X platformundaki hesabından fotoğraflar paylaşarak Polonya’da protestocuların diğer ülkelere transit olarak nakledilen 160 ton Ukrayna tahılını raylara döktüğünü açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240225/zelenskiy-ukrayna-daha-fazla-toprak-kaybina-ugrayabilir-1081091119.html

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rusya, ukrayna, muhammed zahar alşurgat