https://sputniknews.com.tr/20240225/yks-basvurulari-icin-son-gun-yarin-1081085936.html

YKS başvuruları için son gün yarın

YKS başvuruları için son gün yarın

Sputnik Türkiye

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın 23.59'da sona eriyor. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T17:28+0300

2024-02-25T17:28+0300

2024-02-25T17:28+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

başvuru

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YKS için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı.Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240201/yks-basvurulari-bugun-basliyor-1080256608.html

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Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, başvuru