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https://sputniknews.com.tr/20240201/yks-basvurulari-bugun-basliyor-1080256608.html
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Bugün başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.YKS başvurusu nasıl yapılıyor?Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.YKS ne zaman?Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 8 Haziran Cumartesi Günü yapılacak.İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240130/yks-basvurulari-2024-yks-basvurulari-ne-zaman-baslayacak-nasil-yapilir-1080179642.html
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yks başvurusu nasıl yapılıyor?,yks başvuru başladı mı,yks ne zaman,yks sonuçları
yks başvurusu nasıl yapılıyor?,yks başvuru başladı mı,yks ne zaman,yks sonuçları

YKS başvuruları bugün başlıyor

10:02 01.02.2024
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek.
Bugün başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılıyor?

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 8 Haziran Cumartesi Günü yapılacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
TÜRKİYE
Geri sayım başladı: YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
30 Ocak, 10:16
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