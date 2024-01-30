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https://sputniknews.com.tr/20240130/yks-basvurulari-2024-yks-basvurulari-ne-zaman-baslayacak-nasil-yapilir-1080179642.html
Geri sayım başladı: YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Geri sayım başladı: YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
2024 YKS sınavı öncesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T10:16+0300
2024-01-30T10:18+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
2024
sınav
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öğrenci
üniversite
başvuru
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2024 YKS başvuruları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılacak olan YKS sınavları öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, yaklaşan sınav öncesinde başvuruları kaçırmak istemiyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?2024 üniversite sınavı ne zaman?Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve geç başvuru tarihleri de belli oldu.Buna göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.YKS başvuruları nasıl yapılacak?2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
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yks başvuruları nasıl yapılacak?,2024 yks başvuruları ne zaman başlayacak?,2024 üniversite sınavı ne zaman?,yks ne zaman,yks başvuru sayfası

Geri sayım başladı: YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

10:16 30.01.2024 (güncellendi: 10:18 30.01.2024)
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA
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2024 YKS sınavı öncesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
2024 YKS başvuruları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılacak olan YKS sınavları öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, yaklaşan sınav öncesinde başvuruları kaçırmak istemiyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2024 üniversite sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.

2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve geç başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
TÜRKİYE
ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı
20 Aralık 2023, 12:34

YKS başvuruları nasıl yapılacak?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
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