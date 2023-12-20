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SON DAKİKA | Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e 'korkak' yanıtı
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ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı
ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı
KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.
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kpss tercih başladı mı,kpdd tercih,kpss çıkmış sorular,kpss ne zaman,kpss başvuru,kpss tercih ekranı için gözler ösym'de: kpss-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı?,kpss tercihleri ne zaman başlayacak,kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı,
kpss tercih başladı mı,kpdd tercih,kpss çıkmış sorular,kpss ne zaman,kpss başvuru,kpss tercih ekranı için gözler ösym'de: kpss-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı?,kpss tercihleri ne zaman başlayacak,kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı,

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı

12:34 20.12.2023 (güncellendi: 12:59 20.12.2023)
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© Fotoğraf : ÖSYM
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KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.
KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.
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