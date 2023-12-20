https://sputniknews.com.tr/20231220/osym-duyurdu-kpss-20232-tercih-ekrani-acildi-1078640720.html

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı

KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T12:34+0300

2023-12-20T12:34+0300

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türkiye

kpss

ösym

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KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231220/milli-savunma-bakanligindan-tuzla-piyade-okulunda-yasanan-olaya-iliskin-aciklama-1078639368.html

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