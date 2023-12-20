https://sputniknews.com.tr/20231220/osym-duyurdu-kpss-20232-tercih-ekrani-acildi-1078640720.html
ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı
ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı
KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T12:34+0300
2023-12-20T12:34+0300
2023-12-20T12:59+0300
türkiye
kpss
ösym
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/11/1048998483_155:0:1296:642_1920x0_80_0_0_b44a999244e4baa09f2fd2f947b9a0e9.png
KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231220/milli-savunma-bakanligindan-tuzla-piyade-okulunda-yasanan-olaya-iliskin-aciklama-1078639368.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/11/1048998483_440:0:1296:642_1920x0_80_0_0_4f3324fe2b0768f7c1645f14781f0d42.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kpss tercih başladı mı,kpdd tercih,kpss çıkmış sorular,kpss ne zaman,kpss başvuru,kpss tercih ekranı için gözler ösym'de: kpss-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı?,kpss tercihleri ne zaman başlayacak,kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı,
kpss tercih başladı mı,kpdd tercih,kpss çıkmış sorular,kpss ne zaman,kpss başvuru,kpss tercih ekranı için gözler ösym'de: kpss-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı?,kpss tercihleri ne zaman başlayacak,kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı,
ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı
12:34 20.12.2023 (güncellendi: 12:59 20.12.2023)
KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.