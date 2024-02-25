https://sputniknews.com.tr/20240225/yattaranin-oynadigi-amator-macta-futbolcular-ile-hakemler-arasinda-kavga-cikti--1081088356.html

Yattara'nın oynadığı amatör maçta futbolcular ile hakemler arasında kavga çıktı

Yattara'nın oynadığı amatör maçta futbolcular ile hakemler arasında kavga çıktı

Sputnik Türkiye

İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T18:59+0300

2024-02-25T18:59+0300

2024-02-25T18:59+0300

spor

amatör lig

sivas

futbol

kart

kavga

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Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi. İmranlıspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu İbrahim Yattara, 68. dakikada oyuna girdi.Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’un futbolcusu Emre Uyanık’a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240225/sivas-amator-lig-takimlarindan-imranlispora-transfer-olan-yattara-cok-mutluyum-1081080149.html

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amatör lig, sivas, futbol, kart, kavga