https://sputniknews.com.tr/20240225/vanda-39-buyuklugunde-deprem-1081073165.html
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T09:21+0300
2024-02-25T09:21+0300
2024-02-25T09:29+0300
türkiye
deprem
van
van gölü
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AFAD, saat 08:58'de merkezi Van Gölü olan Van'ın Tuşba ilçesine 06.46 km uzaklıkta bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/ege-denizinde-deprem-1081072783.html
türkiye
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van gölü
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vanda deprem mi oldu, van depremi, son depremler
vanda deprem mi oldu, van depremi, son depremler
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
09:21 25.02.2024 (güncellendi: 09:29 25.02.2024)
AFAD, Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 08:58'de merkezi Van Gölü olan Van'ın Tuşba ilçesine 06.46 km uzaklıkta bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.