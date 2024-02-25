https://sputniknews.com.tr/20240225/ege-denizinde-deprem-1081072783.html
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T08:54+0300
2024-02-25T08:54+0300
2024-02-25T08:54+0300
türkiye
türkiye
ege
ege bölgesi
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deprem
doğal afet
sarsıntı
izmir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240224/depremde-12-kisinin-oldugu-binanin-insaat-muhendisi-tutuklandi-1081049233.html
türkiye
ege
ege bölgesi
ege denizi
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MIA „Rosiya Segodnya“
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türkiye, ege, ege bölgesi, ege denizi, deprem, doğal afet, sarsıntı, izmir
türkiye, ege, ege bölgesi, ege denizi, deprem, doğal afet, sarsıntı, izmir
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.