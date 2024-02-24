https://sputniknews.com.tr/20240224/depremde-12-kisinin-oldugu-binanin-insaat-muhendisi-tutuklandi-1081049233.html

Depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

Depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Hatay'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T01:18+0300

2024-02-24T01:18+0300

2024-02-24T01:18+0300

türkiye

deprem

deprem

hatay

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. gözaltına alındı.Yıkılan apartmanla ilgili bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen A.Ş.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/depremde-agir-hasar-goren-araclarla-change-yaptiklari-ortaya-cikti-6-kisiden-biri-tutuklandi-1080923169.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem, hatay, cumhuriyet başsavcılığı