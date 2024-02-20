Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı: 6 kişiden biri tutuklandı
16:24 20.02.2024 (güncellendi: 16:32 20.02.2024)
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurtdışından getirilen araçlarla 'change' yöntemiyle sattıkları iddia edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan araçlardan 19'unun, Edremit'te faaliyet gösteren bir şirkete tescili yapılıp başka kişilere satıldığı belirlendi.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, şasi ve motor numaraları deprem bölgesinden alınan araçlarınkilerle değiştirilerek 'change' yapıldığı belirlenen 19 araç bulundu.
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
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© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
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© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
3/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
4/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
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© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
© AA / Balıkesir Emniyet MüdürlüğüDepremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
6/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
1/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
2/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
3/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
4/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
5/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
6/6
© AA / Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı
Ele geçen araçlarda yapılan ön incelemede, motor ve şasi numaralarının uyuşmadığı tespit edilerek muhafazaya alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada bir aracın daha bulunduğu belirlenerek el konuldu.
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarında yapılan inceleme sonucu change olduğu belirlenen iki aracın yurt dışından getirildiği, birinin çalıntı, 17'sinin ise hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Turan Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrolle salıverildi.
Polis, firari bir zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.