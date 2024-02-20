https://sputniknews.com.tr/20240220/depremde-agir-hasar-goren-araclarla-change-yaptiklari-ortaya-cikti-6-kisiden-biri-tutuklandi-1080923169.html

Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı: 6 kişiden biri tutuklandı

Depremde ağır hasar gören araçlarla 'change' yaptıkları ortaya çıktı: 6 kişiden biri tutuklandı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurtdışından... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T16:24+0300

2024-02-20T16:24+0300

2024-02-20T16:32+0300

türkiye

deprem

hasar

otomobil

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan araçlardan 19'unun, Edremit'te faaliyet gösteren bir şirkete tescili yapılıp başka kişilere satıldığı belirlendi.Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, şasi ve motor numaraları deprem bölgesinden alınan araçlarınkilerle değiştirilerek 'change' yapıldığı belirlenen 19 araç bulundu.Ele geçen araçlarda yapılan ön incelemede, motor ve şasi numaralarının uyuşmadığı tespit edilerek muhafazaya alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada bir aracın daha bulunduğu belirlenerek el konuldu.Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarında yapılan inceleme sonucu change olduğu belirlenen iki aracın yurt dışından getirildiği, birinin çalıntı, 17'sinin ise hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Turan Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrolle salıverildi.Polis, firari bir zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240216/otomobil-almak-isteyenler-dikkat-bu-araclar-yari-fiyatina-satiliyor-1080785611.html

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