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Trump, ön seçimde yine kazandı
Trump, ön seçimde yine kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley'nin memleketi South Carolina'daki ön seçimleri, eski ABD Başkanı ve... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T15:42+0300
2024-02-25T15:42+0300
dünya
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demokrat parti (dp)
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Cumhuriyetçi aday adayı Haley'nin memleketi ve bir dönem valiliğini yaptığı South Carolina'da eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimler tamamlandı.Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Trump oyların yaklaşık yüzde 60'ını alırken, Haley, yüzde 40 civarında kaldı.Haley'nin memleketinde galip gelen Trump, zafer konuşmasında "Cumhuriyetçi Partiyi hiç bu kadar birlik içinde görmemiştim. (Bu galibiyeti) 15 dakika kutlayabilirsiniz. Sonra işimizin başına dönmeliyiz." diye konuştu.Öte yandan, Nikki Haley, South Carolina'daki ön seçimleri kaybetmesi halinde başkanlık yarışını bırakacağı yönünde ABD medyasındaki haberlere tepki göstermiş, son seçmen oyunu kullanana kadar yarışa devam edeceği mesajını vermişti.Demokrat Partide halen başkanlık görevini yürüten ABD Başkanı Joe Biden rakipsiz şekilde, Cumhuriyetçi Partide ise önceki ABD Başkanı Donald Trump en güçlü başkan aday adayı olarak ön seçim sürecini götürüyor.
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donald trump, abd, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), nikki haley, ap

Trump, ön seçimde yine kazandı

15:42 25.02.2024
© AA / Celal GüneşEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley'nin memleketi South Carolina'daki ön seçimleri, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump kazandı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Cumhuriyetçi aday adayı Haley'nin memleketi ve bir dönem valiliğini yaptığı South Carolina'da eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimler tamamlandı.
Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Trump oyların yaklaşık yüzde 60'ını alırken, Haley, yüzde 40 civarında kaldı.
Haley'nin memleketinde galip gelen Trump, zafer konuşmasında "Cumhuriyetçi Partiyi hiç bu kadar birlik içinde görmemiştim. (Bu galibiyeti) 15 dakika kutlayabilirsiniz. Sonra işimizin başına dönmeliyiz." diye konuştu.
Öte yandan, Nikki Haley, South Carolina'daki ön seçimleri kaybetmesi halinde başkanlık yarışını bırakacağı yönünde ABD medyasındaki haberlere tepki göstermiş, son seçmen oyunu kullanana kadar yarışa devam edeceği mesajını vermişti.
Demokrat Partide halen başkanlık görevini yürüten ABD Başkanı Joe Biden rakipsiz şekilde, Cumhuriyetçi Partide ise önceki ABD Başkanı Donald Trump en güçlü başkan aday adayı olarak ön seçim sürecini götürüyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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