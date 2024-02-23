https://sputniknews.com.tr/20240223/trump-3-dunya-savasina-cok-yakiniz-sadece-ben-onleyebilirim-1081028186.html

Trump: 3. Dünya Savaşı'na çok yakınız, sadece ben önleyebilirim

Trump: 3. Dünya Savaşı'na çok yakınız, sadece ben önleyebilirim

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda Ukrayna’daki çatışmayı en kısa sürede çözüme kavuşturacağını belirtti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:13+0300

2024-02-23T11:13+0300

2024-02-23T11:13+0300

ukrayna krizi

joe biden

donald trump

savaş

rusya

ukrayna

abd

misket bombası

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee Eyaleti’deki düzenlenen Hıristiyan Konferansında, “Daha ofise girmeden gücümüzü kullanarak yeniden barış tesis edeceğiz. Seçimi kazandıktan kısa süre sonra Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma sağlayacağım” açıklamasında bulundu.Trump, olası üçüncü dünya savaşını önleyebilecek tek kişi olduğunu kaydederek, “Üçüncü dünya savaşına çok yakınız” dedi.Daha önceki açıklamalarında Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240223/abdde-anketler-2024te-baskanlik-secimini-trumpun-kazanacagini-gosteriyor-1081026289.html

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joe biden, donald trump, savaş, rusya, ukrayna, abd, misket bombası