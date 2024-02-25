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Papa, çocuk istismarını göz ardı ettiği ileri sürülen başpiskoposun istifasını kabul etti
Papa, çocuk istismarını göz ardı ettiği ileri sürülen başpiskoposun istifasını kabul etti
Sputnik Türkiye
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 'çocuk istismarını örtbas ettiği' ileri sürülen Polonyalı başpiskopos Andrzej Dziega'nın... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T00:12+0300
2024-02-25T00:12+0300
dünya
papa francis
taciz
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
vatikan
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Açıklamada, Papa Franciscus'un 'başpiskopos Andrzej Dziega'nın Szczecin-Kamien'in görevinden istifasını kabul ettiği' bildirildi.Polonya'nın TVN24 kanalının 2021'de yayınladığı belgeselde, o dönemde vefat eden rahip Andrzej Dymer'in 'çocukları istismar ettiği' ve bağlı olduğu Szczecin-Kamien piskoposluğunun başpiskoposu Andrzej Dziega'nın 1995'ten bu yana istismardan haberi olmasına rağmen hakkında herhangi bir işlem başlatmadığı iddia edilmişti.Yerel basında yer alan haberlerde de Dymer'in 2008'de bir kilise mahkemesince çocuklara cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunduğu ve Dymer'in temyize gitmesine rağmen başvurusunun ölümünden önce görülmediği bildirilmişti.İstismara rağmen görevden alınmamışlardı Aralık 2022'de de Hollandalı bir gazeteci, 2005'te ölen Papa 2. John Paul'ün (2. Ioannes Paulus) Katolik Kilisesi'nin başına geçmeden önce piskoposluk yaptığı Polonya'nın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiğini ve onları görevden almadığını belirtmişti.The New York Times'ın haberine göre de 2021'de Polonya Katolik Kilisesi, Temmuz 2018'den 2020'nin sonuna kadar 368 çocuğa yönelik istismar şikayeti aldığını kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/arjantin-lideri-milei-hakaret-ettigi-papa-franciscus-ile-gorustu-1080655736.html
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papa francis, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, vatikan
papa francis, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, vatikan

Papa, çocuk istismarını göz ardı ettiği ileri sürülen başpiskoposun istifasını kabul etti

00:12 25.02.2024
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEKatoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 'çocuk istismarını örtbas ettiği' ileri sürülen Polonyalı başpiskopos Andrzej Dziega'nın istifasını kabul etti.
Açıklamada, Papa Franciscus'un 'başpiskopos Andrzej Dziega'nın Szczecin-Kamien'in görevinden istifasını kabul ettiği' bildirildi.
Polonya'nın TVN24 kanalının 2021'de yayınladığı belgeselde, o dönemde vefat eden rahip Andrzej Dymer'in 'çocukları istismar ettiği' ve bağlı olduğu Szczecin-Kamien piskoposluğunun başpiskoposu Andrzej Dziega'nın 1995'ten bu yana istismardan haberi olmasına rağmen hakkında herhangi bir işlem başlatmadığı iddia edilmişti.
Yerel basında yer alan haberlerde de Dymer'in 2008'de bir kilise mahkemesince çocuklara cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunduğu ve Dymer'in temyize gitmesine rağmen başvurusunun ölümünden önce görülmediği bildirilmişti.

İstismara rağmen görevden alınmamışlardı

Aralık 2022'de de Hollandalı bir gazeteci, 2005'te ölen Papa 2. John Paul'ün (2. Ioannes Paulus) Katolik Kilisesi'nin başına geçmeden önce piskoposluk yaptığı Polonya'nın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiğini ve onları görevden almadığını belirtmişti.
The New York Times'ın haberine göre de 2021'de Polonya Katolik Kilisesi, Temmuz 2018'den 2020'nin sonuna kadar 368 çocuğa yönelik istismar şikayeti aldığını kabul etmişti.
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