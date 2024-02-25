https://sputniknews.com.tr/20240225/msb-irakin-kuzeyindeki-gara-bolgesinde-4-pkkli-terorist-hava-harekati-ile-etkisiz-hale-getirildi-1081075325.html
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T10:41+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-cikan-catismada-bir-er-sehit-oldu-bir-asker-yaralandi-1080835502.html
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milli savunma bakanlığı (msb), gara, pkk
milli savunma bakanlığı (msb), gara, pkk
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
10:41 25.02.2024 (güncellendi: 10:42 25.02.2024)
Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.