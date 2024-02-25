https://sputniknews.com.tr/20240225/mersinde-dugun-salonunda-yangin-cikti-1081091004.html

Mersin'de düğün salonunda yangın çıktı

Mersin'de düğün salonunda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir düğün salonunda düğün merasimi sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangın büyük paniğe neden olurken, salondaki panik... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T22:31+0300

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türkiye

mersin

düğün

yangın

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Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Ömer ve Esanur Kartal çiftinin düğün merasimi sırasında salonda yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı. Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.Yaşanan panik kameradaÖte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı.

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