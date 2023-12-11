https://sputniknews.com.tr/20231211/dugun-konvoyunda-luks-araclar-birbirine-girdi-1078328085.html
Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi
Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi
İstanbul Mahmutbey Caddesi üzerinde seyreden düğün konvoyundaki lüks araçlar birbirine çarptı. Bir aracın tekerleği koparak yola savrulduğu kaza anları diğer... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T17:15+0300
2023-12-11T17:15+0300
2023-12-11T17:15+0300
yaşam
konvoy
düğün konvoyu
kaza
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Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası Mahmutbey Caddesi üzerinde Atatürk Havalimanı istikametine doğru seyreden araçlar arasında meydana geldi. Konvoyda bulunan lük bir araç diğer araçların önüne geçmek istediği sırada başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön tekerleği yerinden çıktı. Ön tekerleği çıkan araç önce sol tarafında bulunan bir araca daha sonra bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada konvoydaki araç arkadan gelen başka otomobile çarptı. Toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı anlar saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html
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konvoy, düğün konvoyu, kaza
konvoy, düğün konvoyu, kaza
Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi
İstanbul Mahmutbey Caddesi üzerinde seyreden düğün konvoyundaki lüks araçlar birbirine çarptı. Bir aracın tekerleği koparak yola savrulduğu kaza anları diğer araçlar tarafından görüntülendi.
Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası Mahmutbey Caddesi üzerinde Atatürk Havalimanı istikametine doğru seyreden araçlar arasında meydana geldi.
Konvoyda bulunan lük bir araç diğer araçların önüne geçmek istediği sırada başka bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın ön tekerleği yerinden çıktı. Ön tekerleği çıkan araç önce sol tarafında bulunan bir araca daha sonra bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada konvoydaki araç arkadan gelen başka otomobile çarptı. Toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı anlar saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.