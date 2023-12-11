https://sputniknews.com.tr/20231211/dugun-konvoyunda-luks-araclar-birbirine-girdi-1078328085.html

Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi

Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi

İstanbul Mahmutbey Caddesi üzerinde seyreden düğün konvoyundaki lüks araçlar birbirine çarptı. Bir aracın tekerleği koparak yola savrulduğu kaza anları diğer... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T17:15+0300

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yaşam

konvoy

düğün konvoyu

kaza

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Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası Mahmutbey Caddesi üzerinde Atatürk Havalimanı istikametine doğru seyreden araçlar arasında meydana geldi. Konvoyda bulunan lük bir araç diğer araçların önüne geçmek istediği sırada başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön tekerleği yerinden çıktı. Ön tekerleği çıkan araç önce sol tarafında bulunan bir araca daha sonra bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada konvoydaki araç arkadan gelen başka otomobile çarptı. Toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı anlar saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html

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konvoy, düğün konvoyu, kaza