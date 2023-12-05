https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yapınca otomobili bırakıp kaçtı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yapınca otomobili bırakıp kaçtı

Konya'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü otomobili... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T07:49+0300

2023-12-05T07:49+0300

2023-12-05T07:49+0300

türkiye

kaza

alkol

alkol tüketimi

karatay

polis

otomobil

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Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 AC 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 APH 352 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından çarpan otomobili emniyet otoparkına kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kazayı gören Emre Talay, "Otomobil hızla geldi zikzak yaptı daha sonra otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Polisler peşinden koştu ama kaçtı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/enflasyon-asgari-ucreti-nasil-etkileyecek--1078077013.html

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kaza, alkol, alkol tüketimi, karatay, polis, otomobil