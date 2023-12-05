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https://sputniknews.com.tr/20231205/enflasyon-asgari-ucreti-nasil-etkileyecek--1078077013.html
Enflasyon asgari ücreti nasıl etkileyecek?
Enflasyon asgari ücreti nasıl etkileyecek?
Tüketici fiyat endeksi kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Enflasyonun asgari ücreti nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,28 olarak açıklanırken, yıllık olarak ise 2022'nin kasım ayına göre yüzde 61,98 olarak öne çıktı. 5 aylık enflasyon farkının yüzde 33,65 olduğu tespit edilirken, güncel asgari ücret olan 11 bin 402 tlye zam yapılması bekleniyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-iŞ) masaya açlık sınırının altında pazarlığa oturmayacağını belirtirken, açlık sınırı miktarı 14 bin 25 tl olarak açıklandı. Asgari ücretin TÜRK-İŞ açlık sınırına getirilmesi halinde, asgariye yüzde 25'lik bir zam bekleniyor. Fakat enflasyon oranının yüksek olması nedeniyle, 5 aylık enflasyon farkının, yani yüzde 33'lük zam ve refah payı eklenmesi seçenekler arasında yer alıyor. Asgari ücrette senaryolar ne? Asgari ücrete yaklaşık olarak enflasyon oranında yüzde 35'lik bir oranda zam yapılırsa vatandaşın eline geçecek net asgari ücretin 15 bin 393 lira olacağı tahmin ediliyor. Eğer yüzde 40'lık bir zam gelirse 15 bin 963 tl, yüzde 45 olursa 16 bin 533 tl olacağını açıklandı. Vergi diliminin düzenlenmesi Maaşların aylara ve vergilere bağlı olarak düşmesinin ele alınacağı vergi diliminin düzenlenmesine yönelik toplantı da 11 Aralık günü yapılacak. Ayrıca ücretliler için beyanneme, bölgesel asgari ücret ve asgari ücretin yılda 1 defa arttırılmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/benzin-ve-motorinde-2024-tahminleri-korkuttu-akaryakitta-ne-zaman-zam-ya-da-indirim-yapilacak-1078076555.html
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zam,2023 enflasyon, asgari ücret zammı, asgari, askeri ücreti, asgari ücret 2023 enflasyon zammı, tüketici endeksi, türk-iş,açlık sınırı, 11 bin 402, yüzde 35 zam, yüzde 40 zam, yüzde 45 zam, kasım ayı enflasyon, aralık ayı enflasyon, tüketici fiyat endeksi
zam,2023 enflasyon, asgari ücret zammı, asgari, askeri ücreti, asgari ücret 2023 enflasyon zammı, tüketici endeksi, türk-iş,açlık sınırı, 11 bin 402, yüzde 35 zam, yüzde 40 zam, yüzde 45 zam, kasım ayı enflasyon, aralık ayı enflasyon, tüketici fiyat endeksi

Enflasyon asgari ücreti nasıl etkileyecek?

07:37 05.12.2023 (güncellendi: 07:42 05.12.2023)
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Tüketici fiyat endeksi kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Enflasyonun asgari ücreti nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.
Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,28 olarak açıklanırken, yıllık olarak ise 2022'nin kasım ayına göre yüzde 61,98 olarak öne çıktı. 5 aylık enflasyon farkının yüzde 33,65 olduğu tespit edilirken, güncel asgari ücret olan 11 bin 402 tlye zam yapılması bekleniyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-iŞ) masaya açlık sınırının altında pazarlığa oturmayacağını belirtirken, açlık sınırı miktarı 14 bin 25 tl olarak açıklandı. Asgari ücretin TÜRK-İŞ açlık sınırına getirilmesi halinde, asgariye yüzde 25'lik bir zam bekleniyor. Fakat enflasyon oranının yüksek olması nedeniyle, 5 aylık enflasyon farkının, yani yüzde 33'lük zam ve refah payı eklenmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Asgari ücrette senaryolar ne?

Asgari ücrete yaklaşık olarak enflasyon oranında yüzde 35'lik bir oranda zam yapılırsa vatandaşın eline geçecek net asgari ücretin 15 bin 393 lira olacağı tahmin ediliyor. Eğer yüzde 40'lık bir zam gelirse 15 bin 963 tl, yüzde 45 olursa 16 bin 533 tl olacağını açıklandı.

Vergi diliminin düzenlenmesi

Maaşların aylara ve vergilere bağlı olarak düşmesinin ele alınacağı vergi diliminin düzenlenmesine yönelik toplantı da 11 Aralık günü yapılacak. Ayrıca ücretliler için beyanneme, bölgesel asgari ücret ve asgari ücretin yılda 1 defa arttırılmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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