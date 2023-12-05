https://sputniknews.com.tr/20231205/benzin-ve-motorinde-2024-tahminleri-korkuttu-akaryakitta-ne-zaman-zam-ya-da-indirim-yapilacak-1078076555.html
Benzin ve motorinde 2024 tahminleri korkuttu: Akaryakıtta ne zaman zam ya da indirim yapılacak?
Benzin ve motorinde 2024 tahminleri korkuttu: Akaryakıtta ne zaman zam ya da indirim yapılacak?
İki haftadan fazladır benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında büyük bir fiyat değişikliği görülmedi. Akaryakıta indirim haberleri ve gelişmeleri gündemde... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T07:19+0300
2023-12-05T07:19+0300
2023-12-05T07:50+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
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kurşunlu benzin
mazot
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Araç sahipleri benzin, mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberleri ve petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel yakıt talebine yönelik belirsizlikler ve OPEC+ toplantısının etkisiyle petrol fiyatları gerilerken, 'Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı için indirim var mı? Motorine zam, indirim var mı?' aramaları da sıklaşıyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı?Özellikle brent petrolün son ayların en düşük seviyesine gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında olası bir indirim beklentisi oluşturdu. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yapılmadı. Ancak, brent petrolün düşük seviyelerde seyretmesi, gelecek günlerde akaryakıt fiyatlarında olumlu bir yönde değişiklik olabileceğine işaret ediyor. karyakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde farklılık göstermekte olup, İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ile diğer illerdeki güncel litre fiyatları ise şu şekilde:5 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Arabası olanı isyan ettirecek zam yolda: 2024'te akaryakıt fiyatları nasıl olacak?Goldman Sachs'un raporuna göre, 2024'te Brent ham petrolünün varil başına 80-100 dolar aralığında olması öngörülüyor.Bu durum, akaryakıt fiyatlarının 50 liranın üzerine çıkmasına yol açabilir. Elektrikli araçların artan kullanımı, petrol talebini düşürerek OPEC+ grubunun pazar payını azaltabilir. Bankanın analistleri, “Aralık 2024 Brent tahmini olan 93 dolar/varil için riskleri hala ılımlı bir şekilde aşağı yönlü olarak görüyoruz” diyor.Goldman Sachs, petrol talebindeki güçlü büyüme, ABD’deki arz artışının yavaşlaması ve OPEC arzının düşük kalması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 2024 yılında 80-100 dolar aralığında seyredeceğini tahmin ediyor.Eğer bu tahmin gerçekleşirse ve dolar kurundaki yükseliş de devam ederse, akaryakıt fiyatlarının 50 liraların üzerine çıkması olası görünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/elinde-altini-olanlara-uzmanlardan-kotu-haber-herkes-icin-beklenmedikti-1078075458.html
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Benzin ve motorinde 2024 tahminleri korkuttu: Akaryakıtta ne zaman zam ya da indirim yapılacak?
07:19 05.12.2023 (güncellendi: 07:50 05.12.2023)
İki haftadan fazladır benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında büyük bir fiyat değişikliği görülmedi. Akaryakıta indirim haberleri ve gelişmeleri gündemde de takip ediliyor. 5 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Peki, 2024'te durum ne olacak? Uzmanların konu ile ilgili yorumu Sputnik'in derlemesinde.
Araç sahipleri benzin, mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberleri ve petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor.
Küresel yakıt talebine yönelik belirsizlikler ve OPEC+ toplantısının etkisiyle petrol fiyatları gerilerken, 'Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı için indirim var mı? Motorine zam, indirim var mı?' aramaları da sıklaşıyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı?
Özellikle brent petrolün son ayların en düşük seviyesine gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında olası bir indirim beklentisi oluşturdu.
Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yapılmadı. Ancak, brent petrolün düşük seviyelerde seyretmesi, gelecek günlerde akaryakıt fiyatlarında olumlu bir yönde değişiklik olabileceğine işaret ediyor.
karyakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde farklılık göstermekte olup, İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ile diğer illerdeki güncel litre fiyatları ise şu şekilde:
5 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Arabası olanı isyan ettirecek zam yolda: 2024'te akaryakıt fiyatları nasıl olacak?
Goldman Sachs'un raporuna göre, 2024'te Brent ham petrolünün varil başına 80-100 dolar aralığında olması öngörülüyor.
Bu durum, akaryakıt fiyatlarının 50 liranın üzerine çıkmasına yol açabilir. Elektrikli araçların artan kullanımı, petrol talebini düşürerek OPEC+ grubunun pazar payını azaltabilir. Bankanın analistleri, “Aralık 2024 Brent tahmini olan 93 dolar/varil için riskleri hala ılımlı bir şekilde aşağı yönlü olarak görüyoruz” diyor.
Goldman Sachs, petrol talebindeki güçlü büyüme, ABD’deki arz artışının yavaşlaması ve OPEC arzının düşük kalması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 2024 yılında 80-100 dolar aralığında seyredeceğini tahmin ediyor.
Eğer bu tahmin gerçekleşirse ve dolar kurundaki yükseliş de devam ederse, akaryakıt fiyatlarının 50 liraların üzerine çıkması olası görünüyor.