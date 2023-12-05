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Elinde altını olanlara uzmanlardan kötü haber: 'Herkes için beklenmedikti'
Elinde altını olanlara uzmanlardan kötü haber: 'Herkes için beklenmedikti'
Son zamanların tarihi yükselişine geçen altından rekor bir düşüş geldi. Akşam saatlerinde altında rüzgar tersine esti ve gram altın yüzde 2.22 değer kaybetti... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T06:23+0300
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Fed Başkanı Jerome Powell cuma günü yaptığı açıklamada Fed'in ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması riskinin, faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemesi riskiyle "daha dengeli" hale geldiğini bildirdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fakat 4 Aralık Pazartesi günü altında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda tarihi yükselişi yaşayan altının fiyatı ne kadar oldu?Yaşanan bu gelişmenin ardından gram altının alış fiyatı bin 899 TL'den bin 881 TL'ye; satışı ise bin 916 TL'den bin 882 TL'ye geriledi.Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.4 uzmandan son durum değerlendirmesiEn büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Finans dünyasının önde gelen isimleri, uzmanlar ve piyasa gözlemcileri BTC ve altındaki son durumu yorumlarken enflasyon, yüksek faiz ortamı ve olası resesyon sarmalında olabilecekleri yorumladı.New York’ta düzenlenen 2023 New York Times DealBook Zirvesi’nden konuşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, çeşitli enflasyonist faktörlere ilişkin endişelerini dile getirerek olası resesyona hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Enflasyonun artarak faizin daha da artmasına neden olabileceği konusunda uyaran Dimon, bunun ekonomide soğumaya katkı sağlamasını bekliyor.'Altının diğer emtialara göre daha iyi performans gösterme olasılığı yüksek'Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altının diğer emtialara göre daha iyi performans gösterme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. McGlone, altının milenyumun başından bu yana çoğu emtiaya kıyasla çok daha üstün bir performans gösterdiğine dikkat çekti.'Altın önündeki engelleri aşmış durumda'Ünlü altın destekçisi ve Bitcoin düşmanı Peter Schiff‘e göre altının 2 bin 100 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi Bitcoin’in 40 bin doların üzerinde işlem görmesinden çok daha önemli. Schiff yaptığı değerlendirmede “Altın önündeki engelleri aşmış durumda. Şu anda keşfedilmemiş bir bölgede işlem görüyor ve Bitcoin’in rekor tazeleyebilmesi için hala yüzde 60’ın üzerinde yükselmesi gerekiyor” dedi.Blockstream CEO’su Adam Back ise Bitcoin tarafından temsil edilen dijital altın olgusunun potansiyel olarak yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması döngüsü içinde, er ya da geç değer olarak fiziki altının fiyatını geçeceğini ifade etti. Back, şu anda bu geçişin gerçekleşmesi için fiyatın yaklaşık 700 bin dolara ulaşması gerektiğini tahmin ediyor. Dahası Back, Bitcoin’in altının kısmi ikamesi haline gelebileceğini, bazı kişilerin Bitcoin’e yatırım yapmak için altın varlıklarını satabileceğini ve bunun da potansiyel olarak piyasa değeri geçişlerine yol açabileceğini ileri sürdü.
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Elinde altını olanlara uzmanlardan kötü haber: 'Herkes için beklenmedikti'

06:23 05.12.2023
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA
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Son zamanların tarihi yükselişine geçen altından rekor bir düşüş geldi. Akşam saatlerinde altında rüzgar tersine esti ve gram altın yüzde 2.22 değer kaybetti. Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazanmıştı.
Fed Başkanı Jerome Powell cuma günü yaptığı açıklamada Fed'in ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması riskinin, faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemesi riskiyle "daha dengeli" hale geldiğini bildirdi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fakat 4 Aralık Pazartesi günü altında şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Son zamanlarda tarihi yükselişi yaşayan altının fiyatı ne kadar oldu?

Yaşanan bu gelişmenin ardından gram altının alış fiyatı bin 899 TL'den bin 881 TL'ye; satışı ise bin 916 TL'den bin 882 TL'ye geriledi.
Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

4 uzmandan son durum değerlendirmesi

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Finans dünyasının önde gelen isimleri, uzmanlar ve piyasa gözlemcileri BTC ve altındaki son durumu yorumlarken enflasyon, yüksek faiz ortamı ve olası resesyon sarmalında olabilecekleri yorumladı.
New York’ta düzenlenen 2023 New York Times DealBook Zirvesi’nden konuşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, çeşitli enflasyonist faktörlere ilişkin endişelerini dile getirerek olası resesyona hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Enflasyonun artarak faizin daha da artmasına neden olabileceği konusunda uyaran Dimon, bunun ekonomide soğumaya katkı sağlamasını bekliyor.

'Altının diğer emtialara göre daha iyi performans gösterme olasılığı yüksek'

Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altının diğer emtialara göre daha iyi performans gösterme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. McGlone, altının milenyumun başından bu yana çoğu emtiaya kıyasla çok daha üstün bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

'Altın önündeki engelleri aşmış durumda'

Ünlü altın destekçisi ve Bitcoin düşmanı Peter Schiff‘e göre altının 2 bin 100 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi Bitcoin’in 40 bin doların üzerinde işlem görmesinden çok daha önemli. Schiff yaptığı değerlendirmede “Altın önündeki engelleri aşmış durumda. Şu anda keşfedilmemiş bir bölgede işlem görüyor ve Bitcoin’in rekor tazeleyebilmesi için hala yüzde 60’ın üzerinde yükselmesi gerekiyor” dedi.
Blockstream CEO’su Adam Back ise Bitcoin tarafından temsil edilen dijital altın olgusunun potansiyel olarak yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması döngüsü içinde, er ya da geç değer olarak fiziki altının fiyatını geçeceğini ifade etti. Back, şu anda bu geçişin gerçekleşmesi için fiyatın yaklaşık 700 bin dolara ulaşması gerektiğini tahmin ediyor. Dahası Back, Bitcoin’in altının kısmi ikamesi haline gelebileceğini, bazı kişilerin Bitcoin’e yatırım yapmak için altın varlıklarını satabileceğini ve bunun da potansiyel olarak piyasa değeri geçişlerine yol açabileceğini ileri sürdü.
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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