https://sputniknews.com.tr/20231204/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-kasim-ayi-enflasyonu-ongordugumuz-yil-sonu-hedefimizle-uyumlu-1078066033.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kasım ayı enflasyonu, öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kasım ayı enflasyonu, öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumlu

Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Enflasyonla mücadelenin karalılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T17:44+0300

2023-12-04T17:44+0300

2023-12-04T18:01+0300

cevdet yılmaz

ekonomi

enflasyon

tüfe

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜFE'deki değişimin Kasım 2023'te bir önceki aya göre yüzde 3.28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.98 oranında gerçekleştiğini belirtti.Enflasyonla mücadelede uyguladıkları para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün temmuzdan bu yana devam ettiğini bildiren Yılmaz, şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20231204/enflasyon-rakamlari-aciklandi-1078046471.html

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kasım ayı enflasyonu ne kadar, kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz enflasyon