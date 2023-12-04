https://sputniknews.com.tr/20231204/enflasyon-rakamlari-aciklandi-1078046471.html
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3.28 artarken yıllık yüzde 61.98 oldu. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T10:02+0300
2023-12-04T10:02+0300
2023-12-04T11:19+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,25 olarak kaydedildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81 yükseldi.TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,98 artış gösterdi.Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 42,25 arttı.Beklentiler ne yöndeydi?AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 3,68 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre kasımda yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e yükseleceği hesaplanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/otomobil-satislari-yuzde-608-artti-en-cok-satan-markalar-hangileri-1078046174.html
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enflasyon rakamları,enflasyon son dakika,kasım ayı enflasyonu,tüik enflasyon,enflasyon açıklandı mı
enflasyon rakamları,enflasyon son dakika,kasım ayı enflasyonu,tüik enflasyon,enflasyon açıklandı mı
Enflasyon rakamları açıklandı
10:02 04.12.2023 (güncellendi: 11:19 04.12.2023)
Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3.28 artarken yıllık yüzde 61.98 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,25 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81 yükseldi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,98 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 42,25 arttı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 3,68 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre kasımda yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e yükseleceği hesaplanmıştı.