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https://sputniknews.com.tr/20231204/otomobil-satislari-yuzde-608-artti-en-cok-satan-markalar-hangileri-1078046174.html
Otomobil satışları yüzde 60 arttı: En çok hangi araçlar satıldı?
Otomobil satışları yüzde 60 arttı: En çok hangi araçlar satıldı?
2023 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında arttı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T09:57+0300
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ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
sıfır araç
ekonomi
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/sifir-otomobil-icin-kampanyalar-sona-eriyor-en-ucuz-otomobil-hangisi-1077852483.html
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otomobil satışları,en çok satan modeller,2023 en çok satan araçlar
otomobil satışları,en çok satan modeller,2023 en çok satan araçlar

Otomobil satışları yüzde 60 arttı: En çok hangi araçlar satıldı?

09:57 04.12.2023 (güncellendi: 09:59 04.12.2023)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA
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2023 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında arttı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.
2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.
Otomobil anahtarı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
EKONOMİ
Sıfır otomobil için kampanyalar sona eriyor: En ucuz araç hangisi?
28 Kasım, 07:52
Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın %89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 470.596 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 270.397 adetle %32,2 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 561.053 adetle %66,7 pay, dizel otomobil satışları 121.511 adetle %14,4 pay, hibrit otomobil satışları 89.013 adetle %10,6 pay, Elektrikli otomobil satışları 60.101 adetle %7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 9.247 adetle %1,1 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %1737,9 artarak %69,4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %366 artarak %30,6 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları %55,6 artarak %81,4 pay, •1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %65,3 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %89,3 artarak %0,3 pay aldı.
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