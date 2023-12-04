https://sputniknews.com.tr/20231204/otomobil-satislari-yuzde-608-artti-en-cok-satan-markalar-hangileri-1078046174.html

Otomobil satışları yüzde 60 arttı: En çok hangi araçlar satıldı?

Otomobil satışları yüzde 60 arttı: En çok hangi araçlar satıldı?

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında arttı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T09:57+0300

2023-12-04T09:57+0300

2023-12-04T09:59+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

sıfır araç

ekonomi

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/sifir-otomobil-icin-kampanyalar-sona-eriyor-en-ucuz-otomobil-hangisi-1077852483.html

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