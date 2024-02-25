https://sputniknews.com.tr/20240225/lukasenko-ermenistanin-kgao-kararini-degerlendirdi-1081078442.html

Lukaşenko, Ermenistan’ın KGAÖ kararını değerlendirdi

Lukaşenko, Ermenistan’ın KGAÖ kararını değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini dondurma kararını... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T13:19+0300

2024-02-25T13:19+0300

2024-02-25T13:19+0300

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belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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rusya

ukrayna

nato

minsk

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

nikol paşinyan

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Parlamentonun alt kanadı ve yerel meclis seçimleri için sandık başına giden Belarus’un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minks’teki seçim merkezinde gazetecilere verdiği demeçte Ermenistan'ın KGAÖ kararı ve Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi.Paşinyan’ın aldığı karara kesinlikle sakin bir şekilde tepki gösterdiklerini ileten Lukaşenko, “Bu gelişmeyi Kazan'da başkanlarla dolaylı olarak görüştük. Kesinlikle sakin bir şekilde tepki verdik, kimse çıldırmadı” diye konuştu.Erivan 'ın KGAÖ'de yer almak istemesi halinde kimsenin bloktan atılmayacağını, ancak istememesi halinde de KGAÖ'nün Ermenistan olmadan çökmeyeceğini vurgulayan Belarus lideri, ayrıca Erivan'a sahip olduklarını kaybetmeme’ tavsiyesi verdiklerini söylerken, “KGAÖ'den ayrılmak kolay, geri dönmek ise daha zor olacak” ifadelerine yer verdi.Belarus Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın KGAÖ'den ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama almadıklarını da aktarırken, “Bence Nikol (Paşinyan) acele etti ve duygusal bir açıklama yaptı" dedi.Ukrayna'daki son durumUkrayna’daki son durumu da değerlendiren Lukaşenko, Rusya'nın durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi için rota belirlediğini vurgularken, Kiev'in de müzakereleri kabul etmek için pek çok nedeni olduğunu söyledi.Lukaşenko, Kiev’in bu yıl barış görüşmelerine başlayacağını ummak için bir neden olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtında, Rusya’nın barışçıl çözüme hazır olduğuna dikkat çekerken, "Zemin artık fazlasıyla yeterli. Ukrayna'daki olayların nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Kiev için kötü gelişiyor. Mesele sadece Avdeyevka da değil” ifadelerini kullandı.Rusya’nın askeri rezervlerinin çok büyük olduğunun altını çizen Lukaşenko, bu gerçeği NATO yetkililerinin de kabul ettiğini hatırlattığı konuşmasını, “Rusya’nın temas hattı ve cephe yakınlarında çok büyük rezervleri var. NATO yetkilileri de bunu kabul ediyor. Aynı zaamanda eğitim sürecindeki büyük rezervleri de var. Ancak Rusların bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok ciddi bir kararlılık içinde olduklarını görüyorum, özellikle de şu anda. Kimse insanları ateşe atmak istemiyor” diye sürdürdü.Lukaşenko, Batı'nın Ukrayna'ya şu anda olduğu gibi ‘yardım’ etmesi halinde ise Ukrayna'nın günlerinin sayılı olduğunu kaydederken, Ukrayna ordusunun bunu anladığını, ancak Zelenskiy’in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) de bunu anlaması gerektiğini ekledi.‘Her zaman Rusya ile birlik içinde olacağız’Belarus lideri, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Batı'ya karşı koymanın çeşitli yollarını tartışırken ülkesinin her zaman Rusya ile birlik içinde olacağında da vurgu yaptığı demecini şu şekilde sürdürdü:Ülkesinde sakin geçen seçimlere de değinen Belarus Cumhurbaşkanı, “Oylama bitiyor, eskiden olduğu gibi herhangi bir çatışma, çatışma girişimi, isyan gördünüz mü? Görmediniz. Ve görmeyeceksiniz! Çünkü biz hatalarımızdan nasıl sonuç çıkaracağımızı biliyoruz. Hatalarımızı gördük ve uygun sonuçları çıkardık” diye konuştu.Dünyanın hiçbir yerinde Belarus'taki kadar açık ve adil seçimlerin yapılmadığını da sözlerine ekleyen Lukaşenko, 2025'te planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma niyetini de açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240223/pasinyandan-kritik-karar-ermenistan-kgao-uyeligini-dondurdu-1081023167.html

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ermenistan, rusya, ukrayna, nato, minsk, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan