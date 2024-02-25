https://sputniknews.com.tr/20240225/licede-iki-mahalle-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1081089429.html
Lice’de iki mahalle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Lice’de iki mahalle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği, Lice’de iki mahallenin 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T19:53+0300
2024-02-25T19:53+0300
2024-02-25T19:53+0300
türkiye
diyarbakır
lice
özel güvenlik bölgesi
askeri güvenlik bölgesi
geçici askeri güvenlikli bölgesi
valilik
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Dibek Mahallesi sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe Bölgesi’nin 26 Şubat saat 00.01 (dahil) ile 11 Mart saat 00.01 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/adanada-kendisini-mit-personeli-olarak-tanitan-kisi-klima-tamircisi-cikti--1081087737.html
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diyarbakır, lice, özel güvenlik bölgesi, askeri güvenlik bölgesi, geçici askeri güvenlikli bölgesi, valilik
diyarbakır, lice, özel güvenlik bölgesi, askeri güvenlik bölgesi, geçici askeri güvenlikli bölgesi, valilik
Lice’de iki mahalle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Diyarbakır Valiliği, Lice’de iki mahallenin 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Dibek Mahallesi sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe Bölgesi’nin 26 Şubat saat 00.01 (dahil) ile 11 Mart saat 00.01 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.