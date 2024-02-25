https://sputniknews.com.tr/20240225/licede-iki-mahalle-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1081089429.html

Lice’de iki mahalle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Lice’de iki mahalle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği, Lice’de iki mahallenin 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T19:53+0300

2024-02-25T19:53+0300

2024-02-25T19:53+0300

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diyarbakır

lice

özel güvenlik bölgesi

askeri güvenlik bölgesi

geçici askeri güvenlikli bölgesi

valilik

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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Dibek Mahallesi sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe Bölgesi’nin 26 Şubat saat 00.01 (dahil) ile 11 Mart saat 00.01 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

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