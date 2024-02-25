https://sputniknews.com.tr/20240225/israil-esir-takasi-gorusmeleri-icin-katara-heyet-gonderecek-1081072911.html

İsrail esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek

İsrail esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek

Sputnik Türkiye

İsrail Savaş Kabinesinin, Hamas ile esir takası görüşmelerini tamamlamak için Katar'a heyet gönderme kararı aldığı belirtildi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T09:02+0300

2024-02-25T09:02+0300

2024-02-25T09:02+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

ateşkes

abd

cia

katar

arabulucu

benyamin netanyahu

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İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, Paris konferansındakinden daha düşük temsil düzeyine sahip bir İsrail heyeti, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gidecek.İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes konusunda anlaşma sağlanması çabaları kapsamında önceki gün Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te dolaylı müzakereler başlamıştı.İsrail medyası, "Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı konusunda anlaşmaya varılmasının" görüşüldüğü Fransa'daki müzakerelerin olumlu geçtiği haberlerine yer vermişti.Haberlerde kaynak gösterilen İsrailli yetkililer, "müzakerelerin iyi ve olumlu havada geçtiğini" belirtmiş ancak anlaşmaya varmak için henüz erken olduğunu ifade etmişti.İsrail heyetinin kapsamlı müzakerelere başlayabileceğinin sinyalini veren yetkili, Gazze'de alıkonulan esirler için isim listesinin tartışılmasında mutabık kalındığını aktarmıştı.Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240214/netanhayu-gazzede-ateskes-taleplerini-reddetmekte-kararli-1080712789.html

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