https://sputniknews.com.tr/20240225/fenerbahceye-fred-ve-osayiden-iyi-haber-1081085540.html

Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber

Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıklarından dolayı Kasımpaşa maçı... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T17:17+0300

2024-02-25T17:17+0300

2024-02-25T17:17+0300

spor

fenerbahçe

fred

gençlik ve spor bakanlığı

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Fred takımla çalıştıKasımpaşa maçında kadroya alınmayan Frederico Rodrigues de Paula Santos antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Nijerya Milli Takımı'ndan kalma ağrıları bulunan Osayi-Samuel ise antrenmanın tamamında yer aldı.

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fenerbahçe, fred, gençlik ve spor bakanlığı