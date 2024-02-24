https://sputniknews.com.tr/20240224/fenerbahce-yenilmezlik-serisini-16-maca-cikardi-1081065546.html

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

kasımpaşa

kasımpaşa spor kulübü

süper lig

hatayspor

trabzon

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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaşırken, puanını 70'e yükseltti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 16 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Hatayspor'a konuk olacak.Kasımpaşa'ya karşı son 9 maçını kazandıBu sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 7 maça taşıdı. 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda mavi-beyazlılara üstünlük kuran Fenerbahçe, İstanbul ekibine karşı 9 maçlık galibiyet serisi elde ederken, bu süreçte 30 gol üretti.Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

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fenerbahçe, kasımpaşa, kasımpaşa spor kulübü, süper lig, hatayspor, trabzon