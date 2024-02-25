https://sputniknews.com.tr/20240225/eski-futbolcu-umit-karan-turkiye-yabanci-oyuncu-coplugu-haline-geldi-1081080270.html

Eski Futbolcu Ümit Karan: Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi

Eski Futbolcu Ümit Karan: Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi

Sputnik Türkiye

Eski futbolcu Ümit Karan, Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T14:14+0300

2024-02-25T14:14+0300

2024-02-25T14:14+0300

spor

ümit karan

gençlik ve spor bakanlığı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

teknik direktör

yabancı

futbolcu

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda her yıl düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında yer alan, Güney Kariyer Fuarı, bu yıl 23-24 Şubat tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.Karan: 'Teknik direktörlük çok zor'Sahneye kadın futbol takımı ile birlikte çıkan, fırsat buldukça kadın futbol takımlarına destek verdiğini söyleyen Ümit Karan, "Teknik direktörlük Türkiye'de çok zor, çok fazla futbol kulübü var, Youtube'dan iyi para kazanıyoruz. Biz varken Arda Turan mı vardı, asistlik yaptı, geldikten sonra her zaman kaybettik. Lincoln çok iyi oyuncuydu, severek oynadığım bir futbolcu" diye konuştu. 'Türkiye yabancı çöplüğü haline geldi'Futbolculuk, yorumculuk dışında Almanya doğumlu olduğu için Beatbox yeteneğine sahip olduğunu da belirten Karan, Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van'a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. 3 bin Euroluk futbolcudan bin Euro kazanmaktansa 300 bin Euroluk oyuncudan 100 bin Euro kazanmanın peşindeler. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye

ümit karan, gençlik ve spor bakanlığı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), teknik direktör, yabancı, futbolcu