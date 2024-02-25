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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240225/erdogan-avrupadan-aferin-almaya-calisan-degil-dik-durusuyla-takdir-toplayan-bir-ulke-konumundayiz-1081082400.html
Erdoğan: Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla takdir toplayan bir ülke konumundayız
Erdoğan: Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla takdir toplayan bir ülke konumundayız
Sputnik Türkiye
Adana’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T15:29+0300
2024-02-25T16:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
adana
31 mart yerel seçimleri
dış politika
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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Adana'da gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor" değerlendirmesinde bulundu."Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü savunma sanayi var, savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz arttı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız" dedi.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yapılan hizmetlerin gururunun 85 milyon olarak herkese ait olduğunu söyleyerek, "Milletçe inandık, çalıştık, yılmadık ve hamdolsun başardık. Tabii bunlar sadece birer başlangıçtı. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha fazlasını, daha modernini, daha gelişmişini, daha güçlüsünü, daha ilerisini yapacağız. Eminim sizler de takip ediyorsunuz. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız ve şu anda Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. Kısa bir zamanda inşallah bir üst segmentini yaparak, ha biz yaparız dedik mi yaparız ve yapacağız. İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son dört gündür 'KAAN' konuşuluyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Umutlarını Türkiye'ye bağlamış dostlarımız bizim bu başarılarımızla gurur duyuyor. Elbette rakiplerimiz de endişeye kapılıyor. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki bizdeki muhalifler, KAAN'a bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlum olanların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi arttırırken, dost ve kardeş ülkelere de cesaret aşılıyor. Özgüven kazandırıyor. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Gençler bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız" diye konuştu. Erdoğan, Adana'nın her dönemde yaptığı gibi Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün de lokomotifi olacağını ifade ederek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240225/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081080882.html
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recep tayyip erdoğan, adana, 31 mart yerel seçimleri, dış politika
recep tayyip erdoğan, adana, 31 mart yerel seçimleri, dış politika

Erdoğan: Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla takdir toplayan bir ülke konumundayız

15:29 25.02.2024 (güncellendi: 16:55 25.02.2024)
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW149184 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW149184
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Adana’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Adana'da gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü savunma sanayi var, savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz arttı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız" dedi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yapılan hizmetlerin gururunun 85 milyon olarak herkese ait olduğunu söyleyerek, "Milletçe inandık, çalıştık, yılmadık ve hamdolsun başardık. Tabii bunlar sadece birer başlangıçtı. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha fazlasını, daha modernini, daha gelişmişini, daha güçlüsünü, daha ilerisini yapacağız. Eminim sizler de takip ediyorsunuz. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız ve şu anda Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. Kısa bir zamanda inşallah bir üst segmentini yaparak, ha biz yaparız dedik mi yaparız ve yapacağız. İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son dört gündür 'KAAN' konuşuluyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Umutlarını Türkiye'ye bağlamış dostlarımız bizim bu başarılarımızla gurur duyuyor. Elbette rakiplerimiz de endişeye kapılıyor. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki bizdeki muhalifler, KAAN'a bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlum olanların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi arttırırken, dost ve kardeş ülkelere de cesaret aşılıyor. Özgüven kazandırıyor. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Gençler bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız" diye konuştu.
Erdoğan, Adana'nın her dönemde yaptığı gibi Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün de lokomotifi olacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Tabii bunun için 31 Mart'ta sandıkları patlatmamız gerekiyor. Bugün burada sizden bunun sözünü almak istiyorum. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Benim bildiğim Adanalı delikanlıdır, sözünün eridir. Verdiği sözde durur. Biz ülkemize ve şehirlerimize yeni vizyonlar, yeni hedefler gösterirken arkamızdaki güçlü altyapıya güveniyoruz. Türkiye'nin yirmi bir yılda nereden nereye geldiğini, akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. İşte bu anlayışla Adana'ya da 21 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Sanayi ve teknolojide iki yeni organize sanayi bölgesi, üç endüstri bölgesi, bir teknokent, on iki araştırma geliştirme merkezi ve sekiz tasarım merkezi kurduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız eliyle Adana ve Karataş Organize Tarım Bölgelerini hayata geçirdik. Şimdi de şehrimize bir kimya organize sanayi bölgesi kazandırmak için çalışmalara başladık. İstihdamı desteklemek için Adana'daki işverenlere toplam milyarlarca lira destek verdik. Enerjide yaklaşık 224 bin abonesi olan şehrimize tüm ilçeleriyle birlikte doğal gaz imkanı sağladık. İnşallah 31 Mart'ta Adana'yı Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuyla buluşturduğumuzda çok daha fazlasını yapacağız."
Erdoğan, Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
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