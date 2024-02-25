https://sputniknews.com.tr/20240225/erdogan-avrupadan-aferin-almaya-calisan-degil-dik-durusuyla-takdir-toplayan-bir-ulke-konumundayiz-1081082400.html

Erdoğan: Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla takdir toplayan bir ülke konumundayız

Erdoğan: Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik duruşuyla takdir toplayan bir ülke konumundayız

Sputnik Türkiye

Adana’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T15:29+0300

2024-02-25T15:29+0300

2024-02-25T16:55+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

adana

31 mart yerel seçimleri

dış politika

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081084690_0:571:2049:1723_1920x0_80_0_0_57c64b8415307816b388a5d0b2862c3d.jpg

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Adana'da gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor" değerlendirmesinde bulundu."Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü savunma sanayi var, savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz arttı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız" dedi.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yapılan hizmetlerin gururunun 85 milyon olarak herkese ait olduğunu söyleyerek, "Milletçe inandık, çalıştık, yılmadık ve hamdolsun başardık. Tabii bunlar sadece birer başlangıçtı. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha fazlasını, daha modernini, daha gelişmişini, daha güçlüsünü, daha ilerisini yapacağız. Eminim sizler de takip ediyorsunuz. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız ve şu anda Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. Kısa bir zamanda inşallah bir üst segmentini yaparak, ha biz yaparız dedik mi yaparız ve yapacağız. İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son dört gündür 'KAAN' konuşuluyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Umutlarını Türkiye'ye bağlamış dostlarımız bizim bu başarılarımızla gurur duyuyor. Elbette rakiplerimiz de endişeye kapılıyor. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki bizdeki muhalifler, KAAN'a bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlum olanların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi arttırırken, dost ve kardeş ülkelere de cesaret aşılıyor. Özgüven kazandırıyor. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Gençler bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız" diye konuştu. Erdoğan, Adana'nın her dönemde yaptığı gibi Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün de lokomotifi olacağını ifade ederek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240225/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081080882.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, adana, 31 mart yerel seçimleri, dış politika