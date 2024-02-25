https://sputniknews.com.tr/20240225/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081080882.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T14:48+0300
2024-02-25T14:48+0300
2024-02-25T14:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
doğum günü
kardeş
vatan
devlet
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.Mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.'Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz'Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.Aliyev, mesajında şunları kaydetti:Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti.Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla 'tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/-azerbaycanda-aliyev-yuzde-921-oyla-kazandi-1080520312.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, doğum günü, kardeş, vatan, devlet
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, doğum günü, kardeş, vatan, devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.
'Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz'
Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.
Aliyev, mesajında şunları kaydetti:
"Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur. Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır."
Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti.
Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla 'tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.