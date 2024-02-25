https://sputniknews.com.tr/20240225/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081080882.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T14:48+0300

2024-02-25T14:48+0300

2024-02-25T14:48+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

doğum günü

kardeş

vatan

devlet

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075756714_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_287be03cf442f7cf4a7c305eb4c44e94.jpg

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.Mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, "Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.'Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz'Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.Aliyev, mesajında şunları kaydetti:Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti.Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla 'tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/-azerbaycanda-aliyev-yuzde-921-oyla-kazandi-1080520312.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, doğum günü, kardeş, vatan, devlet