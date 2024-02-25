https://sputniknews.com.tr/20240225/ege-aciklarinda-deprem-izmirde-de-hissedildi-1081091603.html
Ege açıklarında deprem: İzmir'de de hissedildi
Ege açıklarında deprem: İzmir'de de hissedildi
Sputnik Türkiye
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 20.09'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İzmir'de de... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T23:03+0300
2024-02-25T23:03+0300
2024-02-25T23:03+0300
türkiye
ege
ege denizi
izmir
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönemi Başkanlığı'nın verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 20.09'da kaydedilen depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.Sarsıntı İzmir'de de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/bursada-deprem-1081086151.html
türkiye
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ege, ege denizi, izmir, deprem
ege, ege denizi, izmir, deprem
Ege açıklarında deprem: İzmir'de de hissedildi
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 20.09'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İzmir'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönemi Başkanlığı'nın verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20.09'da kaydedilen depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Sarsıntı İzmir'de de hissedildi.