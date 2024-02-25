https://sputniknews.com.tr/20240225/ege-aciklarinda-deprem-izmirde-de-hissedildi-1081091603.html

Ege açıklarında deprem: İzmir'de de hissedildi

Ege açıklarında deprem: İzmir'de de hissedildi

Sputnik Türkiye

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 20.09'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İzmir'de de... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ege

ege denizi

izmir

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönemi Başkanlığı'nın verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 20.09'da kaydedilen depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.Sarsıntı İzmir'de de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240225/bursada-deprem-1081086151.html

türkiye

ege

ege denizi

izmir

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