https://sputniknews.com.tr/20240225/bursada-deprem-1081086151.html

Bursa'da deprem

Bursa'da deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T17:45+0300

2024-02-25T17:45+0300

2024-02-25T17:45+0300

türkiye

bursa

deprem

kandilli

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü.Bursa'da cuma günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240223/bursada-41-buyuklugunde-deprem--1081035608.html

türkiye

bursa

kandilli

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bursa, deprem, kandilli