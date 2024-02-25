https://sputniknews.com.tr/20240225/bursada-deprem-1081086151.html
Bursa'da deprem
Bursa'da deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi merkez üssü Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T17:45+0300
2024-02-25T17:45+0300
2024-02-25T17:45+0300
türkiye
bursa
deprem
kandilli
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü.Bursa'da cuma günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240223/bursada-41-buyuklugunde-deprem--1081035608.html
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bursa, deprem, kandilli
Bursa'da deprem
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi merkez üssü Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü.
Bursa'da cuma günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.