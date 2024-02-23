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Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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https://sputniknews.com.tr/20240223/bursada-41-buyuklugunde-deprem--1081035608.html
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD Deprem'in belirttiğine göre, Bursa'da 15:14'te 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti:
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deprem, bursa
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Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

15:23 23.02.2024 (güncellendi: 15:24 23.02.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© İHA
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AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı
AFAD Deprem'in belirttiğine göre, Bursa'da 15:14'te 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti:
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