https://sputniknews.com.tr/20240223/bursada-41-buyuklugunde-deprem--1081035608.html
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T15:23+0300
2024-02-23T15:23+0300
2024-02-23T15:24+0300
türkiye
deprem
bursa
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AFAD Deprem'in belirttiğine göre, Bursa'da 15:14'te 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti:
https://sputniknews.com.tr/20240223/tanimadigi-kadina-alev-ve-kalp-emojisi-atip-mesaj-gonderdi-2-yil-hapsi-isteniyor-1081034219.html
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deprem, bursa
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
15:23 23.02.2024 (güncellendi: 15:24 23.02.2024)
AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı
AFAD Deprem'in belirttiğine göre, Bursa'da 15:14'te 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti: